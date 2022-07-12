На Херсонщині визволили з полону п’ятьох українців, серед них військовий ЗСУ

Липень, 12 в 13:29

З російського полону під час спецоперації звільнено п’ятьох українців. Про це у вівторок, 12 липня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

— В ході проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів, – йдеться у повідомленні ГУР.

Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення.

Зазначається, що наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.

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Наприкінці червня Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими, під час якого додому повернулися 144 захисники України. З них – 95 оборонців Азовсталі, з яких 43 військовослужбовці полку Азов.

Нещодавно правозахисник Микола Полозов стверджував, що за даними, отриманими ним із низки джерел, загальна кількість українських військовополонених у Росії сягає 6-7 тис. осіб.

За його словами, частину українців утримують на території Росії, частина у тимчасово окупованому Криму і так званих Л/ДНР. Але через те, що влада РФ всіляко приховує їхнє місцеперебування, це ускладнює пошук та надання юридичної, паліативної допомоги українським військовополоненим.