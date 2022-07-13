Июль, 13 в 18:51

Российские пропагандисты продолжают распространять фейки, чтобы снять с себя ответственность за совершенные военные преступления в Украине.

В частности, после удара по общежитию в городе Часов Яр Донецкой области, россияне сообщили, что там якобы базировалась территориальная оборона, в результате чего погибли 300 националистов.

Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

Сейчас смотрят

— Никаких националистов там не было. Рассказывая ложь, Россия пытается снять с себя ответственность за очередную атаку против обычных граждан Украины. Ложью есть и другое сообщение министерства обороны России о якобы понесенных потерях 72-й бригадой в городе Соледар. А правда состоит в том, что в Соледаре вообще нет никого из 72-й бригады, – сказал Лещенко.

Кроме этого, Россия пытается скрыть потери, понесенные в результате активных и точных действий Вооруженных Сил Украины.

– В частности, речь идет о Новой Каховке, где были уничтожены серьезные ресурсы российских Вооруженных Сил. Они в своих официальных сообщениях заявили, что на самом деле никаких боекомплектов не взрывалось, а просто взорвалась селитра, куда вроде бы попали украинские военные, — сказал он.

Лещенко отметил, что на самом деле Россия понесла огромные потери после точного попадания HIMARS на военные склада агрессора в Новой Каховке.