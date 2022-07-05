База НАТО в Северодонецке: Лещенко развенчал очередной фейк РФ

Июль, 04 в 22:18

Российские государственные медиа активно распространяют фейк о том, что вроде бы на территории Северодонецка Украина планировала построить военную базу НАТО.

Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. Он отметил, что посредством этого фейка Россия пытается оправдать свои действия.

— Российские пропагандисты рассказывают, что якобы этот аэродром должен стать точкой наступления и дальнейшего расчленения России. Из-за таких заявлений государство-агрессор пытается объяснить свои действия против Украины. Мол, это была самооборона. Конечно, это ложь, и таких планов, как открывать базу НАТО на территории Северодонецка, Украина не имела, — подчеркнул Лещенко.

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По словам советника главы ОП, это сделать невозможно, потому что базы НАТО можно открыть только на территории государств, которые являются членами Альянса.