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Факты / Украина / Общество

База НАТО в Северодонецке: Лещенко развенчал очередной фейк РФ

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Сергій Лещенко

Российские государственные медиа активно распространяют фейк о том, что вроде бы на территории Северодонецка Украина планировала построить военную базу НАТО.

Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. Он отметил, что посредством этого фейка Россия пытается оправдать свои действия.

— Российские пропагандисты рассказывают, что якобы этот аэродром должен стать точкой наступления и дальнейшего расчленения России. Из-за таких заявлений государство-агрессор пытается объяснить свои действия против Украины. Мол, это была самооборона. Конечно, это ложь, и таких планов, как открывать базу НАТО на территории Северодонецка, Украина не имела, — подчеркнул Лещенко.

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По словам советника главы ОП, это сделать невозможно, потому что базы НАТО можно открыть только на территории государств, которые являются членами Альянса.

— В сюжетах рассказывают о том, что якобы найдены какие-то документы, хотя на самом деле речь идет о ремонте помещения аэропорта, который должен быть сделан во времена, когда эта территория контролировалась Украиной, то есть до прихода захватчиков, — добавил Лещенко.

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