Липень, 12 в 7:05

У тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині увечері лунали вибухи.

ЗСУ знищили склад із боєприпасами РФ у Новій Каховці / 4 фотографии

Оновлено 12 липня. Уже вночі 12 липня Оперативне командування Південь підтвердило знищення складу з боєприпасами окупантів у Новій Каховці.

Ракетно-артилерійські підрозділи, що належать до відомства командування, упродовж виконання вогневих завдань 11 липня ліквідували також:

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52 військових армії РФ,

гаубицю Мста-Б,

міномет,

сім одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Оновлено о 23.35.

Джерела Інсайдера повідомляють, що на момент удару на базі окупантів у Новій Каховці розміщувався великий автопарк техніки, зокрема багато бензовозів, щонайменше 50 одиниць.

– Крім цього, візуально підтверджено наявність понад 200 ракет для РСЗВ Смерч. Крім цього, на складах помічено безліч інших ящиків, – йдеться у повідомленні.

Оновлено о 23.15

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань підтвердив, що ЗСУ влучили по складу боєприпасів у Новій Каховці.

– У людей вилітають шибки, але вони все одно радіють… Тому що це означає, що ЗСУ близько, – зазначив Хлань.

Радник голови Офісу президента Алексій Арестович в ефірі Фейгін Live заявив, що триває детонація складів боєприпасів окупантів.

– Нова Каховка. Мінус БК. Підтверджено, – написав голова Громадської ради при Одеській ОДА – речник начальника ОВА Сергій Братчук.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 липня, у Херсоні було чутно вибухи. Повідомлялося, що горить ще один склад окупантів та зона розміщення російських військ. Також детонують ворожі склади з боєприпасами.

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Джерело: Збройні Сили України. Війна з окупантами, ОК Південь