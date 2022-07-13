Липень, 13 в 11:11

13 липня кількість жертв ракетного удару по п’ятиповерхівці в місті Часів Яр Донецької області зросла до 47.

Уночі рятувальники дістали з-під завалів тіло однієї людини, а на ранок – ще однієї.

Станом на 08.00 розчищено та розібрано вже понад 465 т зруйнованих елементів будинку.

Зараз дивляться

На місці зараз працюють 56 рятувальників.

До робіт залучено вісім одиниць техніки, два автокрани, два навантажувачі та автогрейдер від місцевих органів влади.

Крім того, на місці чергує карета швидкої медичної допомоги.

Ракетний удар по Часому Яру: із-під завалів дістали тіла ще двох людей / 3 фотографии

Нагадаємо, що ракети з Ураганів по п’ятиповерховому будинку в Часовому Яру російські загарбники випустили 9 липня.

У будинку повністю знищені два під’їзди.

Фахівцям вдалось врятувати дев’ятьох людей.

На жаль, серед 47 загиблих є й одна дитина. Хлопчикові, тіло якого вилучили з-під завалів, було орієнтовно дев’ять років.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 140-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ДСНС, Кирило Тимошенко