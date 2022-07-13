Липень, 13 в 18:51

Російські пропагандисти продовжують поширювати фейки для того, щоб зняти з себе відповідальність за скоєні воєнні злочини в Україні.

Зокрема, після удару по гуртожитку в місті Часів Яр на Донеччині, росіяни повідомили, що там нібито базувалась територіальна оборона, внаслідок чого загинуло 300 націоналістів.

Про це на брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко.

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– Жодних націоналістів там не було. Розповідаючи брехню, Росія намагається зняти з себе відповідальність за чергову атаку проти звичайних україньких громадян. Брехнею є й інше повідомлення міністерства оборони Росії про начебто понесені втрати 72-ю бригадою в місті Соледар. А правда полягає в тому, що в Соледарі взагалі немає нікого з 72-ї бригади, – сказав Лещенко.

Крім цього, Росія намагається приховати втрати, які були понесені внаслідок активних та точних дій Збройних Сил України.

– Зокрема, йдеться про Нову Каховку, де було знищено серйозні ресурси російських Збройних Сил. Вони в своїх офіційних повідомленнях заявили, що насправді жодних боєкомплектів не вибухало, а просто вибухнула селітра, куди начебто потрапили українські військові, – сказав він.

Лещенко наголосив на тому, що насправді Росія зазнала величезних втрат після влучного потрапляння HIMARS на військові склади агресора в Новій Каховці.