Убийцы ответят за все — Зеленский о ракетном терроре РФ
Президент Владимир Зеленский отреагировал на массовые ракетные удары оккупантов по городам Украины.
В вечернем видеообращении 15 июля он отметил, что все российские убийцы будут отвечать за свои преступные действия.
— После Винницы и других террористических ударов российской армии оккупанты должны почувствовать, что значит справедливый ответ на террор. В частности, ощутить благодаря санкциям. Конечно, свою часть ответа обязательно обеспечат Вооруженные силы Украины. Спокойных ночей у оккупантов не будет. Уже началось установление всех виновных, причастных к удару по Виннице. И на национальном, и на международном уровне мы сделаем все, чтобы все российские убийцы отвечали за совершенное, – сказал президент.
По словам Зеленского, в результате ракетного удара по Виннице всего за медицинской помощью обратились около 200 человек.
Четыре человека сейчас в критическом состоянии, четыре числятся пропавшими без вести. Список погибших, по состоянию на данный момент, не изменился – 23 человека.
— Насчет удара российской армии по Николаеву сегодня утром. Разрушены корпуса двух институтов – педагогического и кораблестроительного. Нет таких слов в нормальном человеческом языке, которые могут охарактеризовать, до какого состояния деградировало российское государство. Мы обязательно восстановим все, что они разрушили. Каждое из более чем двух тысяч образовательных учреждений – все детские сады, школы, институты и университеты, — уверил Зеленский.