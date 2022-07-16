Июль, 15 в 23:06

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массовые ракетные удары оккупантов по городам Украины.

В вечернем видеообращении 15 июля он отметил, что все российские убийцы будут отвечать за свои преступные действия.

— После Винницы и других террористических ударов российской армии оккупанты должны почувствовать, что значит справедливый ответ на террор. В частности, ощутить благодаря санкциям. Конечно, свою часть ответа обязательно обеспечат Вооруженные силы Украины. Спокойных ночей у оккупантов не будет. Уже началось установление всех виновных, причастных к удару по Виннице. И на национальном, и на международном уровне мы сделаем все, чтобы все российские убийцы отвечали за совершенное, – сказал президент.

По словам Зеленского, в результате ракетного удара по Виннице всего за медицинской помощью обратились около 200 человек.

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