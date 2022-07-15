Найдем и накажем за нашу боль: Зеленский о ракетных обстрелах Винницы и Николаева

Июль, 15 в 19:15

Президент Владимир Зеленский заверил, что власти делают все, чтобы найти и наказать российских террористов, ответственных за ракетные обстрелы украинских городов.

– Выясняем детали по каждому ракетному обстрелу территории нашего государства. Террористы понесут полную ответственность за все, что делают, – подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что в результате ракетного удара по Виннице погибли 23 человека, в том числе трое детей, еще 197 пострадавших обратились за медицинской помощью, а 11 человек до сих пор остаются пропавшими без вести.

В Николаеве, по его словам, четыре ракеты попали в учебный корпус педагогического университета, там ранены два человека. Кроме того, еще четыре ракеты попали в корпус Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.

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