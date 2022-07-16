Вбивці відповідатимуть за все – Зеленський про ракетний терор РФ
Президент Володимир Зеленський відреагував на масові ракетні удари окупантів по містах України.
У вечірньому відеозверненні 15 липня він зазначив, що всі російські вбивці відповідатимуть за свої злочинні дії.
– Після Вінниці та інших терористичних ударів російської армії окупанти повинні відчути, що значить справедлива відповідь на терор. Зокрема, відчути завдяки санкціям. Звичайно, свою частину відповіді обов’язково забезпечать Збройні сили України. Спокійних ночей в окупантів не буде. Вже почалося встановлення усіх винних, які причетні до удару по Вінниці. І на національному, і на міжнародному рівні ми зробимо все, щоб усі російські вбивці відповідали за скоєне, – сказав президент.
За словами Зеленського, внаслідок ракетного удару по Вінниці загалом за медичною допомогою звернулись майже 200 людей.
Чотири людини наразі в критичному стані, чотири вважаються зниклими безвісти. Список загиблих, станом на цей час, не змінився – 23 людини.
– Щодо удару російської армії по Миколаєву сьогодні вранці. Зруйновані корпуси двох інститутів – педагогічного та кораблебудівного. Немає таких слів в нормальній людській мові, які можуть охарактеризувати, до якого стану деградувала російська держава. Ми обовʼязково відновимо все, що вони зруйнували. Кожен з більш ніж двох тисяч освітніх закладів – всі дитячі садочки, школи, інститути та університети, – запевнив Зеленський.