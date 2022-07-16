Липень, 15 в 23:06

Президент Володимир Зеленський відреагував на масові ракетні удари окупантів по містах України.

У вечірньому відеозверненні 15 липня він зазначив, що всі російські вбивці відповідатимуть за свої злочинні дії.

– Після Вінниці та інших терористичних ударів російської армії окупанти повинні відчути, що значить справедлива відповідь на терор. Зокрема, відчути завдяки санкціям. Звичайно, свою частину відповіді обов’язково забезпечать Збройні сили України. Спокійних ночей в окупантів не буде. Вже почалося встановлення усіх винних, які причетні до удару по Вінниці. І на національному, і на міжнародному рівні ми зробимо все, щоб усі російські вбивці відповідали за скоєне, – сказав президент.

За словами Зеленського, внаслідок ракетного удару по Вінниці загалом за медичною допомогою звернулись майже 200 людей.

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Чотири людини наразі в критичному стані, чотири вважаються зниклими безвісти. Список загиблих, станом на цей час, не змінився – 23 людини.