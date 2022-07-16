Суд наклав арешт на майно нардепа-зрадника Ковальова

Липень, 16 в 12:23

Суд арештував майно народного депутата-колаборанта Олексія Ковальова, якого напередодні оголосили у розшук. Його частки в статутних капіталах трьох компаній, а також банківські рахунки будуть конфісковані на користь держави.

За даними Державного бюро розслідувань, загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн грн.

Серед цих компаній, 100% статутного капіталу якої арештовано, є ТРК Інтеррадіо – український інформаційно-розважальний 4 канал.

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15 липня Олексію Ковальову, якого підозрюють у державній зраді, суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, його також оголосили в розшук.

Ще у квітні ДБР відкрило кримінальне провадження проти народного депутата, який співпрацює із окупаційними військами.

Слідчі встановили, що на початку липня Ковальов обійняв посаду “заступника голови” у так званому уряді Херсонщини.

6 липня на підставі зібраних доказів генпрокурор оголосила нардепу підозру.

Колаборанту інкримінують ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). За цими статтями йому загрожує до 15 років або довічне з конфіскацію майна.

Ковальов 8 червня на своїй сторінці у соцмережі підтвердив, що співпрацює з окупаційним режимом, наголосивши, що “Росія в Херсонській області надовго”.

А 22 червня у Херсоні підірвали автомобіль Олексія Ковальова. Однак після замаху нардеп-зрадник вижив.

Фото: Олексій Ковальов