Суд наклав арешт на майно нардепа-зрадника Ковальова
Суд арештував майно народного депутата-колаборанта Олексія Ковальова, якого напередодні оголосили у розшук. Його частки в статутних капіталах трьох компаній, а також банківські рахунки будуть конфісковані на користь держави.
За даними Державного бюро розслідувань, загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн грн.
Серед цих компаній, 100% статутного капіталу якої арештовано, є ТРК Інтеррадіо – український інформаційно-розважальний 4 канал.
15 липня Олексію Ковальову, якого підозрюють у державній зраді, суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, його також оголосили в розшук.
Ще у квітні ДБР відкрило кримінальне провадження проти народного депутата, який співпрацює із окупаційними військами.
Слідчі встановили, що на початку липня Ковальов обійняв посаду “заступника голови” у так званому уряді Херсонщини.
6 липня на підставі зібраних доказів генпрокурор оголосила нардепу підозру.
Колаборанту інкримінують ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). За цими статтями йому загрожує до 15 років або довічне з конфіскацію майна.
Ковальов 8 червня на своїй сторінці у соцмережі підтвердив, що співпрацює з окупаційним режимом, наголосивши, що “Росія в Херсонській області надовго”.
А 22 червня у Херсоні підірвали автомобіль Олексія Ковальова. Однак після замаху нардеп-зрадник вижив.
Фото: Олексій Ковальов