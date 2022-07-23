Последнюю неделю украинские СМИ обсуждают увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора и Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему кадровые изменения произошли именно во время войны.

– А когда нужно менять людей? Война большая. Я не вижу в этом никаких проблем, потому что оптимизация управления где угодно, в коммерческой или государственной части, зависит не от времени, а от того, как эффективнее будет работать та или иная вертикаль, вот и все. Это риторический вопрос, почему не раньше. Вопрос даже не в том, есть ли предатели. Это вопрос, может ли лидер конкретной отрасли оптимизировать свою работу или нет. С ним можно говорить об этом несколько раз и обсуждать модели, но видеть, что существенных и качественных изменений нет.

Например, правоохранительная система. Тогда нужно, чтобы с точки зрения документации всех военных преступлений, которые Россия совершает в Украине. Это очень большая и мощная работа, она должна быть эффективной. Она должна быть не показушной, а действительно привести к мощным международным процессам, где Украина будет играть ключевую роль. Это вопрос не пиара конкретного человека, а именно операционной работы.