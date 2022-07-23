Спроба знайти ефективного керівника: Подоляк про звільнення Венедіктової та Баканова
Останній тиждень українські ЗМІ обговорюють звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора та Івана Баканова з посади очільника Служби безпеки України.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому кадрові зміни відбулися саме під час війни.
– А коли треба змінювати людей? Війна велика. Я не бачу в цьому жодних проблем, тому що оптимізація управління будь-де, у комерційній чи державній частині, залежить не від часу, а від того, як ефективніше працюватиме та чи інша вертикаль, ось і все. Це риторичне питання, чому не раніше. Питання навіть не в тому, чи є зрадники. Це питання, чи може лідер конкретної галузі оптимізувати свою роботу чи ні. З ним можна говорити про це декілька разів та обговорювати моделі, але бачити, що суттєвих та якісних змін немає.
Наприклад, правоохоронна система. Тоді треба, щоб з точки зору документації всіх воєнних злочинів, які Росія творить в Україні. Це дуже велика та потужна робота, вона має бути ефективною. Вона має бути не показушною, а дійсно привести до потужних міжнародних процесів, де Україна відіграватиме ключову роль. Це питання не піару конкретної людини, а саме операційної роботи.
За його словами, звільнення генпрокурора та очільника СБУ має сприяти ефективним результатам та оптимізації роботи правоохоронних органів України.
– Я абсолютно розумію логіку президента – є питання операційного менеджменту. Він має бути постійно ефективним, правильно модеруватися та оновлюватися, щоб бути ще ефективнішим. Війна затягується, тобто може бути певна втома. Потрібні результати, фіксація, оптимізація, зокрема, кадрова.
Треба чітко говорити, наприклад, що у цій вертикалі, у таких-то областях, ефективність низька, якщо говорити про СБУ загалом. Значить треба там змінити, але змін не було. Змінили очільника, і почалась зміна в областях. Чому? Треба більш агресивно проводити саме спецслужбістську роботу в цих областях. Хочеться, щоб СБУ працювала ефективніше. Зміна керівника – це не змова, а спроба знайти ефективнішого менеджера.