Останній тиждень українські ЗМІ обговорюють звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора та Івана Баканова з посади очільника Служби безпеки України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому кадрові зміни відбулися саме під час війни.

– А коли треба змінювати людей? Війна велика. Я не бачу в цьому жодних проблем, тому що оптимізація управління будь-де, у комерційній чи державній частині, залежить не від часу, а від того, як ефективніше працюватиме та чи інша вертикаль, ось і все. Це риторичне питання, чому не раніше. Питання навіть не в тому, чи є зрадники. Це питання, чи може лідер конкретної галузі оптимізувати свою роботу чи ні. З ним можна говорити про це декілька разів та обговорювати моделі, але бачити, що суттєвих та якісних змін немає.

Наприклад, правоохоронна система. Тоді треба, щоб з точки зору документації всіх воєнних злочинів, які Росія творить в Україні. Це дуже велика та потужна робота, вона має бути ефективною. Вона має бути не показушною, а дійсно привести до потужних міжнародних процесів, де Україна відіграватиме ключову роль. Це питання не піару конкретної людини, а саме операційної роботи.