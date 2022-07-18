Июль, 18 в 13:46

Вечером 17 июля темой №1 для обсуждения стали громкие кадровые изменения в правоохранительных органах.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми отстранил от должностей главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Что стало причиной таких кадровых решений и кто теперь возглавит Службу безопасности и Офис генерального прокурора – читайте в материале.

Сейчас смотрят

Почему произошли кадровые изменения – объяснение Зеленского

В указе президента говорится, что главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова устранили с должности в соответствии со ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ.

Это неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, которое привело к человеческим жертвам или другим тяжким последствиям или создало угрозу наступления таких последствий, которые служат основанием для устранения военнослужащих от исполнения служебных обязанностей.

Но эта норма предусматривает, что приказ об устранении может быть отменен после служебного расследования.

В то же время Ирину Венедиктову отстранили от должности в соответствии с частью второй ст. 11 Закона Украины О правовом режиме военного положения.

Она предусматривает, что президент в период действия военного положения может принять решение об отстранении должностного лица, назначение и увольнение которого входит в его полномочия.

Более подробно свое решение Владимир Зеленский объяснил в вечернем обращении. Глава государства подчеркнул, что украинские спецслужбы выявили сотни предателей среди работников правоохранительных органов.

По словам Зеленского, по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство о государственной измене и коллаборационной деятельности сотрудников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов.

В 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщено о подозрении. В частности, более 60 сотрудников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства. Поэтому возникает много вопросов к соответствующим руководителям.

— Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между сотрудниками силовых структур Украины и спецслужбами России, влечет очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ, — добавил президент.

Что говорят в Офисе президента

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов обьяснил, что сейчас об увольнении Баканова и Венедиктовой речь не идет.

Речь идет только о том, что генерального прокурора отстранили от должности, а главу СБУ временно отстранили от исполнения обязанностей.

– Это связано с тем, что президент, мы все достаточно долго ждали более конкретных радикальных результатов от руководителей этих двух органов по очищению СБУ и Офиса генпрокурора от коллаборантов и предателей. Но на шестом месяце войны мы продолжаем обнаруживать этих людей, – заметил он.

По словам Андрея Смирнова, соответствующие кадровые решения были приняты, чтобы сделать невозможным потенциальное влияние и Баканова, и Венедиктовой на уголовные производства, которые расследуются в отношении работников СБУ и прокуроров.

Также он добавил, что динамика, с которой постоянно появляются враги государства в ключевых правоохранительных органах, заставила Владимира Зеленского пойти такие временные меры.

Но сейчас будут проведены служебные проверки и расследования. Уже по их результатам президент решит, увольнять или не увольнять главу СБУ и генпрокурора.

Кто заменит Баканова и Венедиктову

Обязанности генерального прокурора будет временно исполнять Алексей Симоненко. Соответствующий указ уже подписан президентом.

С 27 марта 2020 года он был заместителем Ирины Венедиктовой. Ранее Алексей Симоненко работал в органах прокуратуры Киева и Киевской области на разных должностях.

С мая 2010 года по июнь 2018 года проходил службу в органах Службы безопасности Украины на должностях офицерского состава.

В то же время СБУ временно возглавит Василий Малюк — первый заместитель Баканова.

Он перешел в Центральное управление ведомства на должность первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в январе 2020 года.

В марте 2020 года указом президента Украины Малюк был назначен первым заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей в районе проведения антитеррористической операции награжден отличием президента Украины за участие в антитеррористической операции и грамотой.

25 марта 2022 года Василию Малюку было присвоено воинское звание – бригадный генерал.

Читайте С 24 февраля СБУ расследует более 500 производств против коллаборантов

Другие причины кадровых изменений и чего ждать от новых назначений

Политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV заявил, что в отстранении Баканова и Венедиктовой есть причины официального и закрытого характера.

– Официальные президент вчера озвучил. Это в определенной степени был ответ, в частности, гражданскому обществу и, скажем, представителям военного сообщества, которые подобные вопросы о профессиональной пригодности, прежде всего Баканова, неоднократно задавали. Поэтому Владимиру Зеленскому нужно каким-то образом на это реагировать. Своим решением он в определенной степени смог перехватить информационную инициативу и показать, что прислушивается к мыслям, которые есть в гражданском обществе. В целом комплекс вопросов по Баканову действительно накопился и был достаточно большим, — объяснил он.

В то же время, политолог подчеркнул, что на эту историю, особенно в связке с Венедиктовой, можно смотреть еще и как на возможное усиление одной группы влияния в Офисе президента по сравнению с другими.

— Давно ходили слухи, что был сформирован определенный триумвират из Баканова, Венедиктовой и главы МВД Монастырского, где пытались структурно, процедурно противостоять главе ОП Ермаку. Собственно сегодня видно, что этот триумвират разбит. Кстати, подтверждением этого факта будет возможная замена министра внутренних дел Дениса Монастырского. В этом есть определенная логика: когда меняют представителей двух силовых структур, то может уже и уйти третий. Таким образом, будет полностью переформатирована силовая вертикаль, — предполагает эксперт.

По мнению Игоря Рейтеровича, назначения в Офисе генпрокурора и СБУ нужно будет оценивать уже учитывая то, чем начнут заниматься новые главы ведомств и какую эффективность будут демонстрировать.

По словам политолога, если говорить о Баканове, то к нему накопилось такое количество вопросов, что кто бы сейчас вместо него не пришел, он на определенном этапе априори будет выглядеть лучше. Даже если это будет назначение по внутрикулуарным моментам.

В то же время при прокурорстве Венедиктовой было открыто много производств. Но она вряд ли может назвать значительное их количество производств, которые удалось довести до логического завершения. Не исключено, что именно ее преемник этими делами займется и их завершит.

Поэтому, по мнению политолога, сейчас не стоит смотреть на определенные профессиональные качества и серьезные изменения, поскольку здесь вопрос больше внутреннего плана, и не столько о выполнении общенациональных задач, сколько об аппаратной борьбе.