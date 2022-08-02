Росія захоче сісти за стіл переговорів: військовий експерт пояснив за яких умов

Серпень, 02 в 19:46

Росія планує вдарити по українській обороні з трьох напрямків, щоб налякати наших захисників, а потім запропонувати провести переговори щодо тимчасового припинення вогню. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

– Взагалі складається таке враження, що вони хочуть зробити ривок, може навіть останній ривок, щоб імітувати наступ на трьох напрямках: Південнобузький, Донецька та Харківська області. Головною метою стане завдання не стільки прорвати оборону та захопити якісь землі, скільки налякати. А потім найімовірніше вони запропонують нам переговори, тому що їм вкрай необхідно до кінця серпня добитися від нас припинення вогню.

За його словами, на це є цілком очевидна причина. Російська Федерація планує провести псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України, які не будуть легітимними у разі продовження бойових дій.

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