Август, 07 в 13:26

Российские захватчики вечером, 6 августа, снова провели ракетные обстрелы площадки Запорожской атомной станции и города Энергодар.

Об этом сообщило государственное предприятие Энергоатом. Оккупанты попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

— Очевидно, целили именно по контейнерам ОЯТ, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела. 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива! – отметили в Энергоатоме.

Так, из-за вражеских обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС. Это означает, что в настоящее время невозможно выявлять и реагировать в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработанного ядерного топлива.

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Кроме того, из-за множества мелких осколков от взрывов повреждено около 800 кв. м оконных поверхностей в разных постройках станции.

В результате взрывов осколочное ранение получил один работник ЗАЭС — его госпитализировали.

В Энергоатоме отметили, что около 500 россиян, находящихся на ЗАЭС со дня ее захвата, и персонал Росатома заранее спрятались в укрытиях перед обстрелом.

Также оккупанты стреляли вблизи территории завода строительных конструкций и по водозабору г. Энергодар.

Детальнее о том, что происходит на Запорожской АЭС и какие угрозы создают российские обстрелы, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Энергоатом