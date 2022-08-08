“Тут буде російська земля, або пустеля”: терористи з РФ погрожують підірвати ЗАЕС

Серпень, 08 в 12:27

Російські терористи заявили про готовність підірвати заміновану ЗАЕС. Про це повідомив Енергоатом у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що росіяни не приховують своїх планів і відкрито шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати.

Російський генерал-майор Валерій Васильєв, який зараз командує гарнізоном окупантів на ЗАЕС, сказав, що “тут буде або російська земля, або випалена пустеля”.

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— Як ви знаєте, ми замінували усі важливі об’єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку. І ви, воїни-визволителі, повинні розуміти, що іншого шляху ми не маємо. І якщо буде найжорсткіший наказ – ми маємо виконати його з честю! – передає його заяву Енергоатом.

Раніше представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що відомство має підтверджену інформацію щодо мінування енергоблоків ЗАЕС російськими військами.

5 серпня росіяни серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на ЗАЕС. Повідомлялося про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. А 6 серпня, рашисти знову здійснили ракетні обстріли майданчика ЗАЕС та міста Енергодар.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив про можливість ядерної катастрофи та виступив з вимогою допустити місію агентства на станцію.

Джерело: Енергоатом