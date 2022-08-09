Август, 09 в 15:06

Польские школы готовятся к приему украинских детей в новом учебном году. С сентября они готовы принять 200-300 тыс. украинских школьников.

Об этом заявил министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек.

– Мы систематически к этому готовимся. У нас очень эластичная система, созданная совместно с самоуправлением и ответственными органами, – отметил Чарнек.

По его словам, в больших городах, таких как Варшава или Краков, могут возникнуть проблемы. Ведь там возможны ситуации, когда слишком много человек обратится к директору одной школы с просьбой принять детей.

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— Тогда мы будем предлагать другие школы, где, вероятно, можно будет принять украинских детей, — добавил министр.

По данным Минобразования Польши, в стране находятся около 700-800 тыс. украинских детей школьного возраста. Министр добавил, что около 500-600 тыс. из них учатся дистанционно в украинских школах.

Напомним, что с 1 июля в Польше начали принимать заявки на получение семьями пособия на детей в размере 300 злотых в рамках программы Добрый старт.

Финансовую помощь смогут получить родители, в том числе и беженцы из Украины, перед началом учебного года для того, чтобы собрать ребенка в школу.