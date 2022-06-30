Украинцы в Польше могут получить 300 злотых на ребенка: как подать заявление

Июнь, 30 в 8:01

С 1 июля в Польше начнут принимать заявки на получение семьями пособия на детей в размере 300 злотых в рамках программы Добрый старт.

Финансовую помощь смогут получить родители, в том числе и беженцы из Украины, перед началом учебного года для того, чтобы собрать ребенка в школу.

— Семьи получат пособие независимо от дохода. Это поддержка для 4,4 миллионов студентов. Помощь оказывается один раз в год для ребенка, посещающего школу, до достижения им 20-летнего возраста. Для ребенка-инвалида, посещающего школу, помощь назначается до достижения 24 лет. Заведение социального страхования (ZUS) отвечает за принятие заявлений, их рассмотрение и выплату этого пособия, — говорится в сообщении.

Кто может подать заявление

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Заявку может подать отец, законный опекун ребенка или фактический опекун ребенка. Заявление о назначении льготы на детей, находящихся под опекой, подается патронатным воспитателем, лицом, управляющим семейным детским домом, или директором попечительско-воспитательного учреждения.

Куда подавать заявление

Заявки на получение пособия можно подавать в Учреждение социального страхования (ZUS) только в электронном виде, а выплата пособий будет производиться только в безналичной форме, на указанный банковский счет.

Онлайн-заявки можно подать с 1 июля по 30 ноября на информационно-сервисном портале Emp@tia по адресу, через электронный банк или портал PUE ZUS.

Когда придут выплаты

Подача заявления в июле или августе гарантирует выплату пособия не позднее 30 сентября. Если заявление будет подано в последующие месяцы, то денег следует ожидать в сентябре, октябре или ноябре. Помощь поступит семье в течение 2 месяцев с момента подачи заявления.

Источник: Правительственный портал gov. pl