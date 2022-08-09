Серпень, 09 в 15:06

Польські школи готуються до прийому українських дітей у новому навчальному році. З вересня вони готові прийняти 200-300 тис. українських школярів.

Про це заявив міністр освіти та науки Польщі Пшемислав Чарнек.

– Ми систематично до цього готуємось. У нас дуже еластична система, створена спільно з самоврядуванням і відповідальними органами, – зазначив Чарнек.

За його словами, у великих містах, таких як Варшава чи Краків, можуть виникнути проблеми. Адже там можливі ситуації, коли надто багато осіб звернеться до директора однієї школи з проханням прийняти дітей.

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– Тоді ми будемо пропонувати інші школи, де ймовірно можна буде прийняти українських дітей, – додав міністр.

За даними Міносвіти Польщі, у країні перебувають близько 700-800 тис. українських дітей шкільного віку. Міністр додав, що близько 500-600 тис. з них навчаються дистанційно в українських школах.

Нагадаємо, що з 1 липня у Польщі почали приймати заявки на отримання родинами допомоги на дітей у розмірі 300 злотих у рамках програми Добрий старт.

Фінансову допомогу зможуть отримати батьки, зокрема і біженці з України, перед початком навчального року для того, щоб зібрати дитину до школи.