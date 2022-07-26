В Польше заработал Украинский образовательный хаб — Сергей Шкарлет

Июль, 26 в 14:09

25 июля был открыт уже второй, после Швейцарии, Украинский образовательный хаб за границей – в Польше, в городе Варшава.

— Миссия сети Украинских образовательных хабов, которые мы открываем за пределами нашей страны, – предоставить возможность украинским детям, которые находятся в других странах, продолжить учиться по украинской государственной программе с нового учебного года, а мамам – овладеть актуальными IT-профессиями и востребованными навыками на рынке труда, а также способствовать трудоустройству для возможности финансово обеспечивать себя и своих детей. Именно поэтому этот проект был определен приоритетным в сфере образования во время войны, – заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

На мероприятии присутствовали представители Министерства образования и науки Польши, мэрии Варшавы, Посольства Украины в Польше и партнеры Украинского образовательного хаба.

– Мы рады присоединиться к такой важной инициативе, как Украинский образовательный хаб в Польше. Мы считаем, что этот проект действительно поможет маленьким украинцам, которых гостеприимно приняла Польша, — сказала заместитель директора департамента Министерства образования и науки Польши Магда Витан.

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Предыдущего спикера поддержала главная координаторка по вопросам предпринимательства и социального диалога мэрии Варшавы Каролина Здродовская:

— Многим украинцам нужна новая работа в Польше в целом и в Варшаве, в частности. Мы договорились, что на базе Украинского образовательного хаба украинцы смогут получать необходимые навыки для трудоустройства, обучатся актуальным профессиям и проходить курсы по предпринимательству.

Старший исполнительный директор Central European Initiative Барбара Фабро добавила, что ее организация одна из первых поддержала Украинский образовательный хаб в Польше. Она пожелала этому проекту развития и успеха во благо украинцев, которые сейчас очень нуждаются в этом.

Украинский образовательный хаб в Польше позволит и взрослым, и детям найти полезное и интересное для себя. Его посетителей ожидает:

обучение в украинской школе;

получение IT-профессий и навыков soft skills;

изучение украинского, польского и английского языков;

определение профессии, согласно собственным способностям с помощью искусственного интеллекта;

особенности проживания в Польше;

содействие в трудоустройстве, экскурсии и многое другое.

Все эти мероприятия бесплатные.

— Украинские образовательные хабы реализуют концепцию обучения на протяжении жизни (Life Long Learning), о которой заботится Министерство образования и науки Украины. Ведь в современном мире знания устаревают очень быстро и именно для того, чтобы быть конкурентоспособным, необходимо постоянно совершенствовать свои навыки, – сказал советник директора Института модернизации содержания образования Станислав Куценко.

География Украинских образовательных хабов будет постоянно расширяться, уверяют организаторы.

— На базе Украинского образовательного хаба в Польше мы будем проводить обучение также и для других стран, где массово находятся украинцы, среди которых Румыния, Словакия, Венгрия, Германия, Чехия, Болгария, Литва, Латвия, Эстония, Турция, США, Канада и Великобритания, – подытожила координатор сети Украинских образовательных хабов, исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования Мария Богуслав.

Сайт Украинского образовательного хаба в Польше можно найти по ссылке.

Инициаторами сети Украинских образовательных хабов являются Министерство образования и науки Украины, Институт модернизации содержания образования и Ассоциация инновационного и цифрового образования при поддержке Central European Initiative.

Напомним, ранее Украинский образовательный хаб открылся в Швейцарии.

Фото: Минобразования