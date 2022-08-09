Україна вже застосовує ракети ATACMS дальністю до 300 км – Андрусів
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Фото: Getty Images
Україна отримала та вже застосовує ракети великої дальності – 200-300 км.
Про це повідомляє колишній радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів у Telegram.
За його словами, вчорашні вибухи у Мелітополі, і сьогодні на аеродромі в Новофедорівці в окупованому Криму – публічний тому доказ. Андрусів запевняє, що російські окупанти виявилися до цього не готові.
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– Ну, а взагалі я вирішив написати про це в контексті Кримського мосту. Не раджу користуватись ним окупантам у найближчі місяці, – написав Віктор Андрусів.
Зранку, 9 серпня, в тимчасово окупованих Новоолексіївці, Генічеську та Мелітополі було чути вибухи. За повідомленнями у соцмережах, там детонує боєкомплект російських загарбників.
Джерело: Віктор Андрусів