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Факты / Украина

В Новоалексеевке, Геническе и Мелитополе утром прогремели взрывы

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Требует проверки
В Новоалексеевке, Геническе и Мелитополе утром прогремели взрывы

Утром, 9 августа, во временно оккупированных россиянами Новоалексеевке, Геническом и Мелитополе были слышны взрывы.

Об этом сообщили местные жители.

Как сообщают Telegram-каналы, взрывы прогремели в Геническом районе. Вероятно, там детонирует боекомплект российских захватчиков.

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Кроме того, звуки детонации слышали и в Новоалексеевке.

В Мелитополе утро началось с одного взрыва, который слышали жители села Мирное. После этого клубы черного дыма поднялись над Новым Мелитополем.

В южной части города второе утро подряд стоит гул от техники. Оккупанты, вероятно, перегоняют тяжелую технику в районе села Садовое.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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