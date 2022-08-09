В Новоалексеевке, Геническе и Мелитополе утром прогремели взрывы
Утром, 9 августа, во временно оккупированных россиянами Новоалексеевке, Геническом и Мелитополе были слышны взрывы.
Об этом сообщили местные жители.
Как сообщают Telegram-каналы, взрывы прогремели в Геническом районе. Вероятно, там детонирует боекомплект российских захватчиков.
Кроме того, звуки детонации слышали и в Новоалексеевке.
В Мелитополе утро началось с одного взрыва, который слышали жители села Мирное. После этого клубы черного дыма поднялись над Новым Мелитополем.
В южной части города второе утро подряд стоит гул от техники. Оккупанты, вероятно, перегоняют тяжелую технику в районе села Садовое.
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