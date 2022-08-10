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Факты / Украина / Общество

В Киев доставили тела еще 16 воинов, защищавших Мариуполь

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
тіла захисників привезли

В Киев привезли еще 16 тел погибших воинов, которые защищали Мариуполь от российских захватчиков.

Об этом сообщила в Telegram Патронатная служба полка Азов.

— Патронатная служба вместе с полицией Киева, работниками морга и судмедэкспертами и криминалистами проводит осмотр и регистрацию тел, — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи Шевченковского отдела Национальной полиции вместе с Патронатной службой будут оперативно информировать семьи павших героев в случае обнаруженных совпадений ДНК.

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9 августа Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что Украина во время очередной операции по передаче тел погибших военных вернула еще 17 своих погибших защитников.

7 августа в полиции Киевской области сообщили, что в морги области с 15 июня по 27 июля поступило более 270 тел погибших из разных областей Украины, в том числе тела защитников Азовстали. Их осмотрели, но большинство остается неустановленными.

Источник: Патронатная служба полка Азов

Фото: Патронатная служба полка Азов

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