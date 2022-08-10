В Киев доставили тела еще 16 воинов, защищавших Мариуполь
В Киев привезли еще 16 тел погибших воинов, которые защищали Мариуполь от российских захватчиков.
Об этом сообщила в Telegram Патронатная служба полка Азов.
— Патронатная служба вместе с полицией Киева, работниками морга и судмедэкспертами и криминалистами проводит осмотр и регистрацию тел, — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи Шевченковского отдела Национальной полиции вместе с Патронатной службой будут оперативно информировать семьи павших героев в случае обнаруженных совпадений ДНК.
9 августа Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что Украина во время очередной операции по передаче тел погибших военных вернула еще 17 своих погибших защитников.
7 августа в полиции Киевской области сообщили, что в морги области с 15 июня по 27 июля поступило более 270 тел погибших из разных областей Украины, в том числе тела защитников Азовстали. Их осмотрели, но большинство остается неустановленными.
Источник: Патронатная служба полка Азов