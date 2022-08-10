До Києва доставили тіла ще 16 воїнів, які боронили Маріуполь

Серпень, 10 в 17:11

До Києва привезли ще 16 тіл полеглих воїнів, що боронили Маріуполь від російських загарбників.

Про це повідомила у Telegram Патронатна служба полку Азов Янголи Азову.

— Патронатна служба разом з поліцією Києва, працівниками моргу та судмедекспертами і криміналістами проводить огляд та реєстрацію тіл, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі Шевченківського відділу Національної поліції разом з Патронатною службою оперативно інформуватимуть сім’ї полеглих героїв у разі виявлених співпадінь ДНК.

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9 серпня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що Україна під час чергової операції з передання тіл загиблих військових повернула ще 17 своїх полеглих захисників.

7 серпня у поліції Київської області повідомили, що до моргів області з 15 червня до 27 липня надійшло понад 270 тіл загиблих із різних областей України, зокрема тіла захисників Азовсталі. Їх оглянули, але більшість – лишаються невстановленими.

Джерело: Патронатна служба полку Азов

Фото: Патронатна служба полку Азов