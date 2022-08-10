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Факти / Україна / Суспільство

До Києва доставили тіла ще 16 воїнів, які боронили Маріуполь

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
тіла захисників привезли

До Києва привезли ще 16 тіл полеглих воїнів, що боронили Маріуполь від російських загарбників.

Про це повідомила у Telegram Патронатна служба полку Азов Янголи Азову.

— Патронатна служба разом з поліцією Києва, працівниками моргу та судмедекспертами і криміналістами проводить огляд та реєстрацію тіл, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі Шевченківського відділу Національної поліції разом з Патронатною службою оперативно інформуватимуть сім’ї полеглих героїв у разі виявлених співпадінь ДНК.

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9 серпня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що Україна під час чергової операції з передання тіл загиблих військових повернула ще 17 своїх полеглих захисників.

7 серпня у поліції Київської області повідомили, що до моргів області з 15 червня до 27 липня надійшло понад 270 тіл загиблих із різних областей України, зокрема тіла захисників Азовсталі. Їх оглянули, але більшість – лишаються невстановленими.

Джерело: Патронатна служба полку Азов

Фото: Патронатна служба полку Азов

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