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Факти / Україна / Суспільство

Україна повернула тіла вже 522 захисників зі списків зниклих безвісти

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ЗСУ
Фото: Depositphotos

З початку повномасштабної війни Україна повернула тіла 522 загиблих захисників, які були у списках зниклих безвісти, повідомив в ефірі телемарафону уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

– Є точна цифра, скільки тіл наших захисників, які ми забрали, – 522 тіла. Забираємо їх з різних напрямків – Донецького, Луганського, Харківського, – уточнив він.

За його словами, Україна робить усе для того, щоб забрати тіла всіх загиблих, і зараз переговори з росіянами ведуться через посередника –Міжнародний комітет Червоного Хреста.

10 серпня до Києва привезли 16 тіл полеглих воїнів, що боронили Маріуполь від російських загарбників.

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