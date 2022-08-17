Август, 17 в 15:48

Если на начало полномасштабного вторжения России на рынке труда было сверхпадение активных вакансий, то сегодня он ежедневно восстанавливается, говорят эксперты. И если до июня включительно зарплаты по вакансиям понемногу уменьшались (до 10%), то сейчас ситуация стабилизировалась. И сегодня на ресурсах по поиску работы и на рынке труда в целом можно найти немало вакансий с зарплатой в 20 тыс. грн.

– С 24 февраля количество вакансий уменьшилось с 90 тыс. до 6 тыс., то есть падение было в 15 раз. Сейчас мы наблюдаем четкий тренд по постоянному росту количества предложений. Сейчас на нашем сайте уже более 40 тыс. актуальных вакансий, то есть половина довоенного этапа пройдена. Если говорить о пятерке, то наиболее популярные по количеству вакансий в месяц – это менеджер по продажам, бухгалтер, продавец-консультант, водитель и повар. И по этим специальностям мы видим рост количества вакансий от 10% до 15%, бухгалтеров – на 20%, – говорит основатель и CEO Work.ua Артур Михно.

Эти вакансии имеют такой средний уровень зарплат: менеджер по продажам – 20 тыс. грн, продавец-консультант – 11 тыс. грн, водитель – здесь зарплаты выросли, и средняя зарплата составляет 20 тыс. грн, но десятая часть вакансий для водителей – зарплата выше 30 тыс. грн. Бухгалтер – 14 тыс., в Киеве средняя для бухгалтера – 17 тыс. Повар – 12,5 тыс. грн по Украине.

В общей сложности примерно половина вакансий на сайтах поиска работы предлагают более 20 тыс. грн зарплаты. Вакансии с таким заработком есть фактически во всех категориях: рабочие специальности, производство, сфера обслуживания, транспорт и автобизнес, продажи и закупки.

Сейчас смотрят

– Водителям предлагают почти 20 тыс. грн, почти столько же в среднем предлагают в медицине и фармацевтике, HR-работникам, специалистам по тренингам по управлению персоналом, – говорит Руслана Березовская, руководитель экспертно-аналитического центра Grc.ua.

Появились предложения для юристов. Для них предлагают зарплаты в среднем 25 тыс.

– Вообще вакансий для юристов не было с начала войны и до мая. Юристы часто попадали под сокращение персонала. Предложения работы для юристов стали появляться в мае, и на сегодняшний день они входят в десятку категорий с самой высокой зарплатой, – объясняет эксперт.

Далее традиционные высокооплачиваемые категории: маркетинг, реклама и пиар – 26,5 тыс. грн в среднем. Традиционно высокие зарплаты: высший менеджмент, консультирование, информационные технологии, интернет-телеком.

– Если говорить о самых высоких зарплатах, традиционно сфера IT – средняя зарплата 92 тыс. 800 грн. Однако в этой сфере на сегодняшний день до сих пор есть снижение средней зарплаты. То есть эта тенденция настигла эту высокооплачиваемую категорию. Если мы говорили, что с июня зарплаты почти прекратили ощутимое падение, однако с июня началось падение зарплаты в сфере информационных технологий, – говорит Березовская.

Искатели без опыта всегда имеют шанс найти работу с зарплатой в 20 тыс., если имеют соответствующие качества для продаж, коммуникации, работы с клиентами.

– Сейчас есть такой термин SoftSkill. То есть насколько человек сам по себе умеет разговаривать, может структурировать информацию, быстро понимает, и опыт здесь, конечно, весомый, но если человек умеет хорошо говорить, быстро может овладеть квалификацией, связанной со взаимодействием с клиентами, продажами, логистикой, – говорит Михно.

Конкуренция выросла где-то в четыре-пять раз. Если говорить о цифре среднего количества отзывов в неделю, то одна вакансия получает 40-50 отзывов от кандидатов в зависимости от вакансий. Потому эксперты советуют максимально быстро откликаться на новые предложения.

– Прежде всего, стоит быть одним из первых, кто отзывается на вакансию. Когда большая конкуренция, конечно, те, кто пришлют первые 10 резюме, у них гораздо более высокий шанс дальше попасть на собеседование и, возможно, получить работу. Как только появилась вакансия, нужно в течение суток отправить резюме, – советует Михно.

Можно подписаться, чтобы вам поступали каждый день интересующие вас вакансии.

– Следует не просто отправлять резюме. Если вы действительно хотите обратить на себя внимание, выделить себя среди других, стоит внимательно прочитать обязанности и условия вакансии и сделать небольшое сопроводительное письмо в дополнение к вашему резюме, почему нужно обратить внимание именно на вас, что в вашем опыте есть такого, что выделяет вас среди других претендентов, – объясняет Михно.

Для работодателей большая конкуренция – это хорошо, потому что есть шанс на рынке труда найти опытных специалистов, неожиданно оставшихся без работы.