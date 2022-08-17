Серпень, 17 в 15:48

Якщо на початок повномасштабного вторгнення Росії на ринку праці було надпадіння активних вакансій, то сьогодні він щодня відновлюється, кажуть експерти. І якщо до червня включно зарплати у вакансіях потроху зменшувалися (до 10%), то зараз ситуація стабілізувалася. І сьогодні на ресурсах із пошуку роботи, та й на ринку праці загалом, можна відшукати чимало вакансій із зарплатою у 20 тис. грн.

– Із 24 лютого кількість вакансій зменшилася з 90 тис. до 6 тис., тобто падіння було в 15 разів. Зараз ми спостерігаємо чіткий тренд на постійне зростання кількості пропозицій. Зараз на нашому сайті вже понад 40 тис. актуальних вакансій, тобто половину до довоєнного етапу пройдено. Якщо говорити про п’ятірку, то найбільш популярні за кількістю вакансій на місяць – це менеджер з продажу, бухгалтер, продавець-консультант, водій і кухар. І по цих спеціальностях ми бачимо зростання кількості вакансій від 10% до 15%, бухгалтерів – на 20%, – каже засновник та CEO Work.ua Артур Міхно.

Ці вакансії мають такий середній рівень зарплат: менеджер з продажу – 20 тис. грн, продавець-консультант – 11 тис. грн, водій – тут зарплати зросли, і середня зарплата становить 20 тис. грн, але десята частина вакансій для водіїв – зарплата вище 30 тис. грн. Бухгалтер – 14 тис., у Києві середня для бухгалтера – 17 тис. Кухар – 12,5 тис. грн по Україні.

Загалом приблизно половина вакансій на сайтах пошуку роботи пропонують понад 20 тис. грн зарплати. Вакансії з таким заробітком є фактично в усіх категоріях: робочі спеціальності, виробництво, сфера обслуговування, транспорт та автобізнес, продажі та закупівлі.

Зараз дивляться

– Водіям пропонують майже 20 тис. грн, майже стільки ж в середньому пропонують в медицині й фармацевтиці, HR-працівникам, фахівцям із тренінгів по управлінню персоналом, – каже Руслана Березівська, керівниця експертно-аналітичного центру Grc.ua.

З’явилися пропозиції для юристів. Для них пропонують зарплати в середньому 25 тис.

– Взагалі вакансій для юристів не було від початку війни і до травня. Юристи часто підпадали під скорочення персоналу. Пропозиції роботи для юристів стали з’являтися з травня, і на сьогодні вони входять до десятки категорій із найвищою зарплатою, – пояснює експертка.

Далі вже традиційні високооплачувані категорії: маркетинг, реклама та піар – 26,5 тис. грн у середньому. Традиційно високі зарплати: вищий менеджмент, консультування, інформаційні технології, інтернет-телеком.

– Якщо говорити про найвищі зарплати, традиційно сфера IT – середня зарплата 92 тис. 800 грн. Проте в цій сфері на сьогодні досі є зниження середньої зарплати. Тобто ця тенденція наздогнала цю високооплачувану категорію. Якщо ми говорили, що з червня зарплати майже припинили падіння відчутне, проте з червня почалося падіння зарплати у сфері інформаційних технологій, – каже Березівська.

Шукачі роботи без досвіду завжди мають шанс знайти роботу із зарплатою у 20 тис., якщо мають відповідні якості для продажу, комунікації, роботи з клієнтами.

– Зараз є такий термін SoftSkill. Тобто наскільки людина сама по собі вміє розмовляти, може структурувати інформацію, швидко розуміє, і досвід тут, звичайно, вагомий, але якщо людина вміє добре говорити, швидко може опанувати кваліфікацію, пов’язану зі взаємодією з клієнтами, продажами, логістикою, – каже Міхно.

Конкуренція зросла десь вчетверо-вп’ятеро. Якщо казати про цифру середньої кількості відгуків на тиждень, то одна вакансія отримує десь 40-50 відгуків від кандидатів залежно від вакансій. Тому експерти радять максимально швидко відгукуватися на нові пропозиції.

– Передусім варто бути одним із перших, хто відгукується на вакансію. Коли велика конкуренція, звичайно, ті, хто пришлють перші 10 резюме, в них набагато вищий шанс далі потрапити на співбесіду і, можливо, отримати роботу. Щойно з’явилася вакансія, треба протягом доби надіслати резюме, – радить Міхно.

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– Варто не просто відправляти резюме. Якщо ви справді хочете звернути на себе увагу, виділити себе серед інших, варто уважно прочитати обов’язки та умови вакансії і зробити невеличкий супровідний лист у додаток до вашого резюме, чому треба звернути увагу саме на вас, що у вашому досвіді є такого, що виділяє вас серед інших претендентів, – пояснює Міхно.

Для роботодавців велика конкуренція – це добре, бо є шанс на ринку праці знайти досвідчених фахівців, які зненацька залишилися без роботи.