Август, 15 в 18:58

В Украине оживает рынок труда. Вакансий добавляется, хоть конкуренция не уменьшается. В среднем на 1 вакансию с примечанием “без опыта работы” 28 искателей. До 24 февраля на такое же рабочее место находилось 5-8 претендентов.

В каких областях таких вакансий больше всего и вообще какие профессии сегодня в топе по спросу, Факты ICTV расспросили экспертов рынка труда.

Сегодня вакансии для специалистов без опыта занимают 12,7% всех актуальных. Эта категория так много прибавляет предложений, что подвинула даже IT сектор. На низкоквалифицированные позиции работу найти легко и быстро, такой поиск не занимает более одного – максимум три месяца, но конкуренция велика.

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– Именно в работе для студентов, специалистов без опыта работы, только начинающих свой карьерный путь, ситуация изменилась. За последний месяц ухудшилась ситуация с конкуренцией. На сегодняшний день конкуренция достаточно высока – более 28 человек на 1 рабочее место. Это при том, что и количество вакансий для работников без опыта работы растет, – говорит Руслана Березовская, руководитель экспертно-аналитического центра grc.ua.

Больше вакансий для поисковиков без опыта работы в ритейле: продавец, администратор торгового зала, кассир. Их больше всего было и до войны, и сейчас предложения по этим категориям восстанавливаются ощутимыми темпами. На эти должности приглашают специалистов без опыта работы.

Кроме того, есть предложения для операторов АЗС, для менеджеров по продажам, официантов, операторов-кассиров в банк, менеджеров по продажам банковских кредитных продуктов, менеджеров по работе с клиентами.

В зависимости от отрасли зарплаты разные. В сфере ритейла – кассиры, продавцы, администраторы — зарплаты от 9,5 до 12 тысяч гривен. Официант может претендовать на 13,9 тысячи гривен.

Начали появляться предложения работы для домашнего персонала.

— Сейчас очень нужны няни, сиделки за детьми, появляются предложения работы для клининга. Возникают за последние 2-3 месяца. Несмотря на то, что зарплаты низкие, однако такие предложения можно рассматривать как подработку, не основная работа, — говорит Руслана Березовская.

Для домашнего персонала зарплаты в среднем 8,8 тысячи гривен.

По данным сайта по поиску работы Work.ua, из 40 тысяч вакансий тех вакансий, которые подходят работникам без опыта или, условно говоря, студентам – более 6 тысяч. Это, прежде всего, операторы колцентра, упаковщики, продавцы-консультанты.

Зарплату более чем в 20 тысяч без опыта работы часто могут получать те, кто занимается продажами, в частности речь идет о банковских работниках.

– Сейчас есть такой термин Soft Skill. То есть, насколько человек сам по себе умеет разговаривать, может структурировать информацию, быстро понимает, и опыт здесь, конечно, весомый, но если человек умеет хорошо говорить, быстро может овладеть квалификацией связанной с взаимодействием с клиентами, продажами, логистикой, — говорит Артур Михно, СЕО и соучредитель Work.ua.

Также отмечает большую конкуренцию.

— Даже несмотря на то, что многие выехали, более полумиллиона человек ежедневно заходят на наш сайт. Изменилась активность поисковиков. То есть если раньше люди заходили на сайт, чтобы продумывать карьеру, можно менять работу, искать лучшие варианты, то сейчас это либо работа потеряна, либо не удовлетворяет полностью, и люди гораздо активнее. Конкуренция выросла примерно в четыре, в пять раз. Если говорить о цифре среднего количества отзывов на неделю, то одна вакансия получает около 40-50 отзывов от кандидатов в зависимости от вакансий, — говорит Михно.

С другой стороны, это очень хорошие новости для работодателей, поскольку есть люди, которые работали на одном месте по 10 лет, не меняя работу и сейчас ее потеряли. И таких работников можно найти на рынке.

Напомним, за июль был зафиксирован расширение рынка труда в Украине. Количество вакансий увеличилось на 14%, несмотря на то, что в прошлом году в этот период был спад, если сравнивать с июнем.