Они и есть Независимость. В Черкассах открылась фотовыставка о защитниках Мариуполя

Август, 22 в 17:09

Стойкие, мужественные, сильные и одновременно светлые и улыбающиеся — такими защитников Мариуполя запечатлел на фотографиях военный полка Азов Дмитрий Казацкий (позывной Орест). 26-летний фотограф и защитник снимал собратьев на Азовстали. Теперь вместе с другими воинами в плену. Чтобы еще раз напомнить Украине и миру о наших мужественных пленниках, в Гуманитарном центре Черкасского горсовета открыли выставку работ Дмитрия Стальные защитники Мариуполя.

На открытие пришли родственники защитников Мариуполя. С собой принесли вещи родных людей: футболку, кепку, ножи, боевое знамя. Татьяна Лисова принесла вышиванку брата, защитника Азовстали. Говорит, родные сейчас живут надеждой, что он вернется домой. Молятся и ждут его дома.

– К сожалению, это единственная вещь, которая осталась у нас, потому что все вещи остались в Мариуполе. Когда брат приезжал домой, очень любил посещать Холодный Яр и туда часто надевал эту вышиванку. Потому что Украина для него – дорогая сердцу страна и земля, а Холодный Яр – это место силы. Я очень рада, что эта вещь осталась здесь, а не в Мариуполе, потому что так чувствую и энергетику брата, и Холодного Яра, когда беру ее в руки, — делится женщина.

Анна Деревянко – мама погибшего бойца полка Азов с позывным Адамс. Александр был ее единственным сыном. Погиб 3 апреля в 24 года. И Анна уже более четырех месяцев ждет тело сына. Но, как и другие женщины, потерявшие или ожидающие своих героев, не сломалась. Ей болит каждый пленник.

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— Было труднее всего найти смысл, найти, для чего держаться. Но он у меня в голове. И та сила воли, та независимость, которую я ему давала по жизни, она есть во мне. Я дала себе обещание, как и ему дала обещание в предпоследний его звонок. У него была одна просьба ко мне. Сказал: мам, пообещай мне, что бы ни случилось, ты не сойдешь с ума, — делится мама защитника.

Мамы, сестры, жены нашли в себе силы жить дальше, бороться и делать все, чтобы о защитниках Мариуполя говорили, помнили и не забывали.

Выставку Стальные защитники Мариуполя открыли ко Дню Независимости.

– Эти ребята – они и есть Независимость, потому что их сила духа, сила воли, сила мышления, сила мысли, их вера в Украину – это и есть Независимость, – убеждена координатор Гуманитарного центра и организатор выставки Черкасс Марина Гаркава.