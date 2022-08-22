Вони і є Незалежність. У Черкасах відкрилася фотовиставка про оборонців Маріуполя

Серпень, 22 в 17:09

Незламні, мужні, сильні, а водночас світлі й усміхнені – такими оборонців Маріуполя закарбував на світлинах військовий полку Азов Дмитро Козацький (позивний Орест). 26-річний фотограф і захисник знімав побратимів на Азовсталі. Нині разом з іншими воїнами у полоні. Щоб ще раз нагадати Україні та світові про наших мужніх бранців, у Гуманітарному центрі Черкаської міськради відкрили виставку робіт Дмитра Сталеві оборонці Маріуполя.

На відкриття прийшли родичі захисників Маріуполя. З собою принесли речі рідних людей: футболку, кепку, ножі, бойовий прапор. Тетяна Лісова принесла вишиванку брата, захисника Азовсталі. Каже, рідні нині живуть надією, що він повернеться додому. Моляться і чекають його вдома.

– На жаль, це єдина річ, яка залишилась у нас, тому що всі речі залишились у Маріуполі. Коли брат приїздив додому, дуже любив відвідувати Холодний Яр і туди часто одягав цю вишиванку. Тому що Україна для нього – дорога серцю країна і земля, а Холодний Яр – це місце сили. Я дуже рада, що ця річ залишилася тут, а не в Маріуполі, бо я так відчуваю і енергетику брата, і Холодного Яру, коли беру її в руки, – ділиться жінка.

Ганна Дерев’янко – мама загиблого бійця полку Азов із позивним Адамс. Олександр був її єдиним сином. Загинув 3 квітня у 24 роки. І Ганна вже понад чотири місяці чекає на тіло сина. Але, як й інші жінки, які втратили або чекають своїх героїв, не зламалася. Їй болить за кожного полоненого.

Зараз дивляться

– Було найважче знайти сенс, знайти, для чого триматися. Але він в моїй голові. І та сила волі, та незалежність, яку я йому давала по життю, вона є в мені. Я дала собі обіцянку, як і йому дала обіцянку в передостанній його дзвінок. В нього було одне прохання до мене. Сказав: мам, пообіцяй мені, що б не сталося, ти не з’їдеш з глузду, – ділиться мама захисника.

Мами, сестри, дружини знайшли в собі сили жити далі, боротися і робити все, щоб про захисників Маріуполя говорили, пам’ятали і не забували.

Виставку Сталеві оборонці Маріуполя відкрили до Дня Незалежності.

– Ці хлопці – вони і є Незалежність, тому що їхня сила духу, сила волі, сила мислення, сила думки, їхня віра в Україну – це і є Незалежність, – переконана координаторка Гуманітарного центру і організаторка виставки Черкас Марина Гаркава.