Зеленский подписал закон об обязательных бомбоубежищах в новостройках

Август, 22 в 23:35

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому застройщики обязаны предусматривать наличие бомбоубежищ в новых домах.

Согласно документу, закон предусматривает изменение подходов к формированию системы сооружений гражданской защиты. В частности, во время планирования и застройки на уровне градостроительной документации.

Теперь документация должна обязательно содержать раздел инженерно-технических мер гражданской защиты, определяющий план укрытий и обеспечение беспрепятственного доступа к ним. Закон упрощает процедуру передачи земельных участков для строительства бомбоубежищ.

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Документ определяет обязательное размещение сооружений гражданской защиты (укрытий, хранилищ, бомбоубежищ) во время строительства объектов, на которых будут постоянно находиться более 50 человек или периодически находиться более 100 людей. Согласно с законом, укрытия должны удерживать в постоянной готовности.