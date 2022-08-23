Зеленський підписав закон про обов’язкові бомбосховища у новобудовах

Серпень, 22 в 23:35

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким забудовники зобов’язані передбачати наявність бомбосховищ у нових будинках.

Згідно з документом, закон передбачає зміну підходів до формування системи споруд цивільного захисту. Зокрема, під час планування та забудови на рівні містобудівної документації.

Тепер документація має обов’язково містити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту, який визначає план укриттів і забезпечення безперешкодного доступу до них. Закон спрощує процедуру передачі земельних ділянок для будівництва бомбосховищ.

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Документ визначає обов’язкове розміщення споруд цивільного захисту (укриттів, сховищ, бомбосховищ) під час будівництва об’єктів, на яких будуть постійно перебувати понад 50 осіб або періодично перебувати понад 100 людей. Згідно з законом, укриття мають утримувати в постійній готовності.