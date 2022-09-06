Продукты, топливо и аренда жилья: что подорожает осенью 2022
Полномасштабная война, рост курса доллара и ряд экономических проблем — заметно сказались на ценах в украинских магазинах.
По мнению экспертов, осенью украинцам следует ожидать новый подъем цен.
Что подорожает осенью 2022 и какие товары стоит закупить впрок — читайте в материале Фактов ICTV.
Какие продукты подорожают в Украине осенью
По прогнозу члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, к концу 2022 года инфляция вырастет на 10%.
— Да, к концу (года, — Ред.) инфляция вырастет на 10%. Сейчас 22,5, а будет 30. Именно поэтому, на 10% поднимутся цены на все продовольствие, — говорит Пендзин.
Продукты и алкоголь
По словам эксперта, цены на продукты вырастут в первую очередь. Поэтому украинцам нужно готовиться к подорожанию продуктов и алкоголя на 10%.
Уже сейчас стоит закупиться продуктами первой необходимости, пока они не подскочили в цене. Внимание следует обратить на:
- бакалею — растительное масло, крупы, макароны, сахар, мука, кофе;
- консервы — купите в супермаркете несколько мясных и рыбных консервов;
- овощи — картофель, морковь, лук и т. д.
- мясо — его можно купить и заморозить.
Горючее
По словам Пендзина, украинцам следует ожидать подорожания топлива на 3-4 грн.
— Это подорожание произойдет после того, как заработает акциз €100 на 1 тонне. Это как раз 4 грн на 1 литре, — отмечает эксперт.
Коммунальные платежи
А вот счета за коммуналку останутся на своем месте и дорожать не будут.
— Коммунальные платежи дорожать не будут. Потому что государство ввело мораторий на повышение тарифов для населения. Поэтому здесь не будет никакого подорожания, — говорит Пендзин.
Напомним, что в конце августа 2022 года президент Владимир Зеленский подписал мораторий на повышение тарифов для населения.
Он будет действовать в течение военного положения и шесть месяцев после его завершения.
Аренда жилья
Олег Пендзин отмечает, что все будет сильно зависеть от ситуации на фронтах.
— У нас люди очень сильно зависимы от ожиданий. Если они будут положительные, то, например, в Киеве цены на аренду будут расти. Особенно в зимний период, когда большое количество людей будет ехать с Востока Украины, — замечает эксперт.
По словам эксперта, нужно понимать, что в половине Харькова отопление не запустят, и в половине Николаева также. Как следствие — люди будут ехать в столицу.
— Соответственно, будет дополнительный спрос, а как следствие — рост цен на аренду жилья. Поднятие цен уже сейчас наблюдается, поэтому дальше все будет только больше расти, — говорит Пендзин.