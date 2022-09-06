Сентябрь, 06 в 17:12

Полномасштабная война, рост курса доллара и ряд экономических проблем — заметно сказались на ценах в украинских магазинах.

По мнению экспертов, осенью украинцам следует ожидать новый подъем цен.

Что подорожает осенью 2022 и какие товары стоит закупить впрок — читайте в материале Фактов ICTV.

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Какие продукты подорожают в Украине осенью

По прогнозу члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, к концу 2022 года инфляция вырастет на 10%.

— Да, к концу (года, — Ред.) инфляция вырастет на 10%. Сейчас 22,5, а будет 30. Именно поэтому, на 10% поднимутся цены на все продовольствие, — говорит Пендзин.

Продукты и алкоголь

По словам эксперта, цены на продукты вырастут в первую очередь. Поэтому украинцам нужно готовиться к подорожанию продуктов и алкоголя на 10%.

Уже сейчас стоит закупиться продуктами первой необходимости, пока они не подскочили в цене. Внимание следует обратить на:

бакалею — растительное масло, крупы, макароны, сахар, мука, кофе;

консервы — купите в супермаркете несколько мясных и рыбных консервов;

овощи — картофель, морковь, лук и т. д.

мясо — его можно купить и заморозить.

Горючее

По словам Пендзина, украинцам следует ожидать подорожания топлива на 3-4 грн.

— Это подорожание произойдет после того, как заработает акциз €100 на 1 тонне. Это как раз 4 грн на 1 литре, — отмечает эксперт.

Коммунальные платежи

А вот счета за коммуналку останутся на своем месте и дорожать не будут.

— Коммунальные платежи дорожать не будут. Потому что государство ввело мораторий на повышение тарифов для населения. Поэтому здесь не будет никакого подорожания, — говорит Пендзин.

Напомним, что в конце августа 2022 года президент Владимир Зеленский подписал мораторий на повышение тарифов для населения.

Он будет действовать в течение военного положения и шесть месяцев после его завершения.

Аренда жилья

Олег Пендзин отмечает, что все будет сильно зависеть от ситуации на фронтах.

— У нас люди очень сильно зависимы от ожиданий. Если они будут положительные, то, например, в Киеве цены на аренду будут расти. Особенно в зимний период, когда большое количество людей будет ехать с Востока Украины, — замечает эксперт.

По словам эксперта, нужно понимать, что в половине Харькова отопление не запустят, и в половине Николаева также. Как следствие — люди будут ехать в столицу.