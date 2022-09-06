На случай непредсказуемых обстоятельств: украинцам советуют подготовить тревожный чемодан с едой

Сентябрь, 06 в 14:58

Украинцам советуют подготовить тревожный чемоданчик с едой. Он может пригодиться в случае непредвиденных обстоятельств.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал советник главы Офиса президента и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

– Все зависит от того, где находится человек. Есть две причины. Первая причина – это бедность. Вторая – близость к передовой, где могут быть перебои с поставками. Нужно иметь тревожную сумку с собой, где будут документы и другие вещи. В ней должна быть вода и еда. Желательно, чтобы у всех это было. Пожалуйста, не затягивайте, – призвал он.

К слову, украинцев уже неоднократно предупреждали, что зима в этом году будет очень тяжелой. Поэтому нужно сейчас начинать запасаться необходимыми вещами, которые помогут согреться во время холодов.

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