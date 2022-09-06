Вересень, 06 в 17:12

Повномасштабна війна, зростання курсу долара та ряд економічних проблем – помітно позначились на цінах в українських магазинах.

На думку експертів, восени українцям слід очікувати на новий підйом цін.

Що подорожчає восени 2022 та які товари варто закупити про запас – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Які продукти подорожчають в Україні восени

За прогнозом члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, до кінця 2022 року інфляція зросте на 10%.

– Так, до кінця (року, – Ред.) інфляція зросте на 10%. Зараз 22,5, а буде 30. Саме тому, на 10% піднімуться ціни на усе продовольство, – каже Пендзин.

Продукти та алкоголь

За словами експерта, ціни на продукти зростуть в першу чергу. Тому українцям потрібно готуватися до здорожчання продуктів та алкоголю на 10%.

Вже зараз варто закупитися продуктами першої необхідності, поки вони не підскочили у ціні. Увагу слід звернути на:

бакалію – рослинна олія, крупи, макарони, цукор, борошно, кава;

консерви – купіть у супермаркеті кілька м’ясних та рибних консервів;

овочі – картопля, морква, цибуля тощо.

м’ясо – його можна купити та заморозити.

Пальне

За словами Пендзина, українцям слід очікувати на здорожчання пального на 3-4 грн.

– Це подорожчання відбудеться після того, як запрацює акциз €100 на 1 тонні. Це якраз 4 грн на 1 літрі, – зазначає експерт.

Комунальні платежі

А от рахунки за комуналку залишаться на своїй позначці та дорожчати не будуть.

– Комунальні платежі дорожчати не будуть. Тому що держава ввела мораторій на підвищення тарифів для населення. Тому тут не буде жодного подорожчання, – каже Пендзин.

Нагадаємо, що наприкінці серпня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав мораторій на підвищення тарифів для населення.

Він діятиме протягом воєнного стану та шість місяців після його завершення.

Оренда житла

Олег Пендзин зазначає, що все буде сильно залежати від ситуації на фронтах.

– У нас люди дуже сильно залежні від очікувань. Якщо вони будуть позитивні, то, наприклад, в Києві ціни на оренду будуть рости. Особливо у зимовий період, коли велика кількість людей буде їхати зі Сходу України, – зауважує експерт.

За словами експерта, потрібно розуміти, що в половині Харкова опалення не запустять, і в половині Миколаєва також. Як наслідок – люди будуть їхати в столицю.