Вересень, 11 в 16:54

Збройні сили України, ймовірно, зайшли в ще один населений пункт у Харківській області. За непідтвердженою інформацією, йдеться про селище міського типу Великий Бурлук.

– Ми вже у Бурлуку! Орки, біжіть, тільки пащу закривайте, щоб дорогою від місцевих по шиї не отримати, – заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Варто зазначити, що не було офіційних підтверджень цієї інформації від Генерального штабу ЗСУ чи Міністерства оборони України.

Українські захисники просуваються у Харківській області на Північ країни – до виходу на державний кордон залишається 50 км, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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За його словами, Збройні сили України продовжують звільнення окупованих Росією територій. Від початку вересня понад 3 тис. кв. км повернуто під контроль України, зазначив Залужний.