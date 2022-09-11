До границы с РФ 50 км. Залужный впервые рассказал о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине
Украинские защитники продвигаются в Харьковской области на север. До выхода на государственную границу остается 50 км.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный.
– Вооруженные Силы Украины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий. С начала сентября более 3 000 кв. км возвращен под контроль Украины, — отметил он.
По его словам, на Харьковском направлении мы начали продвигаться не только к югу и востоку, но и к северу. Украинские военные уже освободили села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка.
— Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали “Москва”, “Омск” и “Питер”, позволили развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск, — пояснил Залужный.
Напомним, что в ISW сообщили, что Украина освободила больше территорий за несколько дней, чем Россия захватила с апреля.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 200-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: ВСУ