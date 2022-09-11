Сентябрь, 11 в 12:14

Украинские защитники продвигаются в Харьковской области на север. До выхода на государственную границу остается 50 км.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный.

– Вооруженные Силы Украины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий. С начала сентября более 3 000 кв. км возвращен под контроль Украины, — отметил он.

По его словам, на Харьковском направлении мы начали продвигаться не только к югу и востоку, но и к северу. Украинские военные уже освободили села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка.

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— Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали “Москва”, “Омск” и “Питер”, позволили развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск, — пояснил Залужный.

Напомним, что в ISW сообщили, что Украина освободила больше территорий за несколько дней, чем Россия захватила с апреля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 200-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ВСУ