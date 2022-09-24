Сентябрь, 24 в 20:14

Освобождение, которого так сильно ждали, произошло неожиданно. Родные героев Азовстали, которых 21 сентября выпустила Россия, наконец-то начали давать интервью журналистам.

Сами бывшие пленные общаться с прессой пока не могут: слишком сильный у них внутренний излом, к тому же они не должны навредить тем, кто до сих пор остается в российских застенках.

Дарья Юрченко, сестра Дмитрия, которого мир знает по позывному Орест Козацкий, узнала об освобождении брата от мамы. Она сидела на уроке английского языка, когда вдруг раздался звонок. Первой реакцией было сказать: “Я сейчас не могу”, дальше были слезы счастья и бессонная ночь перед визитом к брату

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– Это так неожиданно случилось. Дима маме позвонил, и тогда мама мне перезванивает. Я такая: “Мама, мам, я не могу говорить”. А мама: “Дима позвонил!” Что? В смысле? “Его обменяли!”, – вспоминает Дарья.

Девушка ничего не понимала. Мама ее шокировала и оставила с этими мыслями. Потом Дарья увидела, что эту новость начали в интернете выставлять.

– Я в шоке была, всю ночь перед тем, как поехать к нему я не спала вообще и пила успокоительное, – делится переживаниями девушка.

Где именно сейчас освобожденные ребята, родные не уточняют. Те пережили ужасный стресс, поэтому им не до общения с журналистами. В настоящее время с ними работают медики и психологи. Серьезных тем родные и бывшие пленные не поднимают, для этого нужно время. Но они рады и нескольким часам общения.

– Мы уже нормально с ним поговорили, не боялись, что кто-то у него заберет телефон. Он за все время всего два раза звонил. На следующий день после освобождения мы к нему поехали и встретились. Это не была у нас такая встреча, чтобы сказать, что мы любим друг друга, чтобы обнять, — говорит сестра Ореста.

По словам Даши, все пленные очень худые. Они не делятся тем, что пережили, однако некоторые подробности Дима все же рассказал. Его держали сначала в Еленовке, затем перевели в СИЗО Донецка. В крошечной камере содержали много заключенных и общаться друг с другом им запрещали. Но больше Орест не рассказывает, чтобы не навредить тем, кого до сих пор держат россияне.

– Условия были не из самых лучших. Они приехали все худенькие. Не то что худенькие: кожа и кости. С этого мы можем понять, в каких условиях их держали. Но сейчас, ради безопасности тех ребят, которые остались там, мы не можем слишком распространяться, что там было. Но мы все понимаем, что там было, – говорит девушка.

Несмотря на это, ее Дима почти не изменился, говорит Дарья. Он сохранил свою детскую прямоту, а при встрече с большей радостью обсуждал выход нового iPhone и строил планы на будущее.

– Мы приехали, а он такой худенький. Очень худенький. Он истощен в физическом плане. Но это Дима. Он стоит такой крошечный: “Да, да, сумки заносим, ​​потом пообнимаемся”. Всегда, когда мы к нему приезжали, у него список был, куда пойдем, что будем делать. Вот мой Дима, – говорит Даша.

Он не говорил, как ему тяжело. Он приехал и живет жизнью. Дима с парнем Даши о своих технологиях говорили, о новом iPhone.

– Мы с мамой обнимаем его с обеих сторон. А он рассказывает, как новый iPhone вышел, – говорит Даша. – У него совсем ничего не осталось, совсем. Голый человек приехал. Он сказал, что хочет снова пойти на службу, чтобы у него было такое оружие, которое не стреляет, а фотографирует.

Даша рассказывает, что фотоаппарат Димы, конечно, не уцелел. Когда у них забирали все вещи, родным обещали вернуть их. Но понятно, что технику никто никогда не вернет. Но ничего. На этом мир не кончается. Главное, что жив-здоров приехал.

– Купим все, Дима будет счастлив, одет, накормлен! А остальное сейчас не важно, – говорит девушка.

Дарья рассказывает, что пленных пытались убедить, что Украина о них забыла. Но из разговора с Пташкой она понимала, что поддержку наших людей азовцы чувствовали, будто очень сильные лучи.

Также Дмитрий не знал, что стал очень популярен, получил несколько иностранных наград. И о подвигах азовцев мир узнал благодаря его фотографиям.

Я говорю: “Дима, ты понимаешь, что ты – на весь мир известен. Просто на весь!”

– В смысле, Даш?

— Ты понимаешь, что я вот должна ехать в Испанию, во Францию, в Аргентину.

– Зачем?

– Ну как, зачем?! С твоими картинами!

Я ему привезла журнал Forbes с его фотографией. Он его своим ребятам показывает такой гордый: “Я в Forbes!”. Он даже не отдает себе отчет, какую он важную роль сыграл в этой ситуации!

Фото: Орест Казацкий, Дарья Юрченко