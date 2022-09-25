Почему Шухевича боялись в СССР даже после смерти и какая тайна его гибели

Сентябрь, 25 в 13:43

От рекламиста – до генерала повстанцев. Кем был Роман Шухевич, как погиб главнокомандующий УПА и что произошло с его телом?

Журналист программы Факты недели на ICTV Сергей Костеж посвятил материал расследованию о командире Украинской повстанческой армии Романе Шухевиче, отыскал его дочь и записал с ней эксклюзивное интервью.

Роман Шухевич – из семьи украинских интеллигентов, боровшихся за национальное возрождение. Его прадед был священником, дед – профессором, отец – судьей. Он родился на окраине Львова в 1907 году.

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Он рос в очень креативной атмосфере. Одновременно увлекался футболом и танцами, владел шпагой и играл на фортепиано, и впоследствии получил музыкальное образование. Вместе со своим братом Юрием он даже давал концерты.

Мало кто знает, что братья Шухевичи выступали в знаменитой львовской опере! Юрий как певец-тенор исполнял композицию, а Роман – ему аккомпанировал.

Учась в гимназии, Шухевич знакомится с одним из идеологов украинского национализма, полковником Евгением Коновальцем. Именно это знакомство повлияет на формирование характера будущего командира УПА. Тогда же он ставит своей целью возродить украинскую независимость. И посвятит этому всю жизнь.

— Он с 17 лет был членом украинской военной организации, то есть человек очень рано включился в украинское подполье. Он участвовал в ликвидации польского чиновника Собинского, ему было тогда 19 лет. Был опыт пребывания в польском подполье, потом советском, потом немецком, — рассказывает историк и экс-директор отраслевого госархива СБУ Владимир Вятрович.

Шухевич – предприимчивый. Сочетает обучение во Львовской политехнике и военное дело. Позже становится одним из активных участников Организации украинских националистов. А через несколько лет – еще и успешным бизнесменом – открывает собственное рекламное агентство.

Этот бизнес станет прикрытием для финансирования украинского подполья. Ведь часть прибыли он через черную кассу отправляет на нужды ОУН.

Однако все это вскоре придется свернуть. Весной 1939 года, когда Гитлер захватывает Чехословакию, а самая восточная ее часть, Закарпатье, поднимает украинский флаг и объявляет о независимости, Шухевич активно присоединяется к войне за Карпатскую Украину. В мирную жизнь он уже не вернется.

После начала Второй мировой Шухевич ищет возможность противостоять тоталитарным режимам и бороться за независимость Украины. В это время создаются вспомогательные батальоны в составе немецкой армии – Роланд и Нахтигаль. Командиром последнего становится Шухевич. В 1941 году они вступают во Львов, откуда сбежала советская армия. Там же и провозглашают независимость Украины. Но это уже не понравилось немцам. Бандеру отправляют в концлагерь, Шухевича с его батальоном выводят на территорию Беларуси.

– Им сказали принести присягу Гитлеру! И когда они отказались, их тут же бросили во Львов, и офицеров начали арестовывать. И тогда Роману Шухевичу удалось скрыться, — говорит историк Юрий Шаповал.

Эпизод с батальоном Нахтигаль Шухевичу не простят ни немцы, ни СССР. Гитлеровцы будут охотиться за ним до 1944-го, заставив уйти в подполье. Советская власть – объявит нацистом и умножит эту пропагандистскую историю, которую, кстати, в России до сих пор пересказывают. И это вопреки тому, что миф почти сразу был развенчан на Нюрнбергском процессе.

— И ничего на этом процессе не было сказано, ничего не было доказано такого, что можно было бы поставить в вину украинским националистам. На самом деле эти структуры, ни Роланд, ни Нахтигаль, никогда не входили в СС, их бойцы не имели ССовских званий. России это выгодно потому, что они так изображают украинцев, это составляющая в обвинении украинцев в нацизме, который использовал Путин для начала кровавой войны, — добавляет Шаповал.

Советские спецслужбы начинают настоящую охоту на Шухевича и его семью. Чтобы спастись от преследований, его жена Наталья подает на развод. Но чекисты все равно ее арестовывают. Наталью отправляют в ссылку. Отправляют в лагеря мать и сестру. Еще раньше в тюрьме убивают брата.

Дети попадают в детский дом. И потом сын тоже получит огромный тюремный срок.

— Одно воспоминание о папе – что я в кухне сижу на подоконнике, передо мной стоит папа, лицо я не помню, но у него есть белые вьющиеся волосы и я забавляюсь этими волосами, — вспоминает дочь Шухевича Мария.

Мария Шухевич только много лет спустя узнала, кто ее настоящие родители.

— Ну вы себе не представляете даже, как мне было трудно воспринять! Я была убеждена, что вот советская власть – это просто святая! А потом начала детали перебирать – что случилось с мамой, что с бабушкой, что с другой бабушкой, что случилось с отцом, что с Юркой. Очень тяжелая психологическая переориентация, – рассказывает Мария Шухевич.

О недолгих встречах с отцом Марии Романовне теперь напоминает только фотография. С детства советская власть пыталась ее “перевоспитать”. Отдала в другую семью, придумала другую биографию.

— Метрика была не моя. Мамина фамилия, которая была – Березинская, они сделали Березанская. Год рождения – 1942-й, а у меня – 1940-й. Дата рождения другая. Россиянка. Место рождения написали Сталино, я родилась в Кракове, – рассказывает дочь командира УПА.

Но самого Шухевича достать не могли. Он ускользал буквально из-под носа советских спецслужб.

— У него была целая коллекция документов с фальшивыми фамилиями, хорошо умевших делать документы в подполье. Была коллекция советских печатей, делавших действительными все документы, – рассказывает Вятрович.

Из подполья Шухевич руководил УПА, к тому времени она насчитывала десятки тысяч человек. И пока силовики прочесывали карпатские леса, командир, оставаясь незамеченным, мог не только гулять по улицам Львова, но и спокойно ездить даже на лечение в одесские санатории.

Потеряться в толпе было невозможно. Тротуары узкие, пешеходов немного. Но Роман Шухевич, как настоящий мастер конспирации, постоянно выходил в город – то в костюме городского жителя, то в костюме британского военного кроя, то в форме советского офицера, имея документы на другое имя и ампулу с ядом.

Такая ампула была у всех представителей руководства УПА. В случае ареста, чтобы никого не выдать. Внутри мог быть цианистый калий, но чаще использовался стрихнин. Химик Сергей Примаченко объясняет: первый можно было купить в аптеке, а второй – еще проще – в обычном хозяйственном магазине. Но оба могли привести к тому же результату.

Но этот яд не помог связной Шухевичу Дарье Гусяк, которая ненароком и выдаст место расположения командира. Смертельную ампулу во время ареста выбили у нее из рук.

— 2 марта ее арестовывают, привозят на Лонцкого, и начинается очень жесткий допрос, — рассказывает доктор гуманитарных наук Олеся Исаюк.

Девушку жестоко мордуют. А потом на ее глазах издеваются и над матерью. Позже в камере она решается написать письмо своим, чтобы предупредить об опасности.

Из письма связной Дарьи Гусяк:

Дорогие мои! Имейте в виду, я попала в большевистскую тюрьму, где нет человека, который бы прошел то, что ждет меня, и не сломается. После первой стадии я держусь, но не знаю, что дальше.

Письмо она передает через сокамерницу, которая действительно является агентом НКВД. И этим выдает месторасположение Романа Шухевича. Здесь же были подняты на ноги буквально все советские силовики.

— Они знали, с кем они имеют дело, если они прислали сюда на эту операцию замминистра госбезопасности УССР, из Москвы приехал Павел Судоплатов, был задействован начальник внутренних войск украинского военного округа, — рассказывает Шаповал.

В доме в селе Белогороща, которое когда-то было пригородом Львова, а теперь – один из районов города, последние два года жизни провел Роман Шухевич. О произошедшем генерал УПА знал заранее, — рассказывает его дочь. Предвкушал, когда еще был в Одессе.

— У него был крестик. Не крестик, а тот… с матерью божьей, ему мама подарила, сказала – пусть тебя оберегает. И он пошел купаться, выходит из воды — нет! И он ушел, ходит по воде ищет, не нашел. Говорит – я потерял свой оберег, – рассказывает его дочь.

Заранее он узнал и об готовящейся операции. Но не успел покинуть убежище, не хватило буквально несколько часов. Советские силовики, уже трижды ошибочно докладывавшие на Лубянке об убийстве Шухевича, на этот раз решили не рисковать. Окружили и район, и село, были задействованы несколько тысяч бойцов внутренних войск. Генерала хотели взять обязательно живым!

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Но план с треском проваливается. Чекисты врываются в дом, а Шухевич спускается к ним со второго этажа и начинает стрельбу.

— Когда он выбежал на лестницу и увидел, что по лестнице идут автоматчики, он сначала выстрелил по ним, а последнюю пулю пустил себе в висок, — рассказывает Вятрович.

Для российских спецслужб это был провал. Чтобы хоть как-то оправдаться перед руководством в документах, спешно напишут – застрелили во время сопротивления.

— Документы, которые я читал в архиве службы безопасности, там написано, что какой-то сержант застрелил его, ложь на лжи! В следующих документах сержант уже с другой фамилией, — говорит Шаповал.

Решают советские силовики избавиться и от тела. Так поступали со многими руководителями украинского подполья. По словам Шаповала, советские власти не хотели, чтобы эти люди, которые играли примечательную, выдающуюся роль, становились символами, с могилами, куда можно прийти, поклониться, возложить цветы.

Где именно все произошло точно не установлено. По воспоминаниям Юрия Шухевича, тело его отца привезли в подвальные помещения тюрьмы на Лонцкого, отсюда впоследствии и родилась версия о том, что якобы генерал здесь и похоронен. По другой версии, тело могли вывезти в 300 км от Львова. Но есть еще одна.

Опушка леса на холмах над рекой Збруч, где до Второй мировой проходила польско-советская граница, польская сторона была там. На данный момент это административная граница Хмельницкой и Тернопольской областей. По одной из версий именно сюда силовики привезли тело Шухевича.

Тело сожгли и бросили в реку. На этом месте сейчас стоит памятный крест. Но действительно ли это место является местом захоронения Шухевича – историки сомневаются. На это могли бы пролить свет архивы. Но часть материалов уничтожена, другая – перед распадом СССР вывезена в Москву. Однако стереть из памяти воспоминания о Романе Шухевиче советской власти не удалось, как и остановить продолжение его дела. Ведь сопротивление продлится еще долгие годы. Как и борьба за независимость Украины.