Август, 24 в 17:25

Ярослав Грицак, историк, профессор Украинского католического университета не делает пророчеств, но называет определенные тенденции, которые говорят о победе Украины в этой войне.

Свои выводы он делает на основе международных исследований. Ученые Мичиганского университета в 60-х годах ХХ века начали составлять базу данных о войнах в мире. На основе этого они дают свои выводы и прогнозы.

— Путин, начавший войну, скорее всего эту войну проиграет. Потому что тот, кто начинает войну, недооценивает соперника, делает решения эмоциональные, нерациональные, и полагается на блицкриг. Мы видим, что все это провалилось. Сам факт, что Путин начал эту войну, уже говорит, какой у него есть шанс выиграть, — уверен Ярослав Грицак.

История также имеет немало примеров, когда меньшая и гораздо более слабая страна давала отпор великой империи. Самые известные примеры – “300 спартанцев”, когда греки отбили наступление персов.

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Или же Финляндия, которая в ХХ веке дважды противостояла сначала большевистской России, а затем и Советскому Союзу. И, несмотря на территориальные потери, сумела отстоять свою независимость.

Еще один весомый аргумент в пользу Украины: мы точно знаем, за что сражаемся.

— В войне между гражданами и подданными побеждают граждане. То есть те люди, которые имеют права, обязанности и знают, за что бьются. Особенно если они защищают свою землю, — отметил историк.

Украинцам уже удалось переломить характер этой войны, считает Ярослав Грицак. Путин начал эту войну на истребление, на уничтожение Украины, и хотел стереть ее с карты мира.

Но через полгода мы не только остановили российское нашествие, но и выгнали захватчиков из Киевщины, Черниговщины и Сумщины. Теперь, по мнению Грицака, у нас идет война не на истребление, а на истощение. И здесь несколько иные правила игры и результаты.

– В такой войне победы на линии фронта очень важны. Но они не решающие. Потому что в войне на истощение проигрывает тот, кто быстрее коллапснет. Кто быстрее исчерпает свои ресурсы. Если бы Украина осталась один на один с Россией — очевидно, шансы Украины очень невысокие. Но впервые за 100 лет истории украинский вопрос не изолирован. И у украинцев есть геополитическая поддержка крупнейших игроков мира. А это значит, что сейчас считаются не ресурсы Украины, а ресурсы всего западного мира против ресурсов России, – говорит Грицак.

В таком противостоянии у путинской России шансов нет. Ярослав Грицак убежден: начав войну против Украины, Путин сам подписал себе приговор. Вопрос только, когда это произойдет.

Историк объясняет: несмотря на научные прогнозы и поддержку всего цивилизованного мира, мы должны прилагать невероятные усилия для нашей будущей победы. Ведь объективно: и экономика, и военная мощь Украины и России разные. И агрессор годами готовился к этой войне.

– История говорит в пользу Украины. Но мы не должны полагаться только на историю. История, как Бог, мы можем на нее полагаться, она действительно говорит в пользу нас, но это не означает автоматической победы. Потому что победа зависит исключительно от наших действий и от наших поступков. Мы можем полагаться на историю, но вместе с тем вся ответственность за нами. Как говорится, знаете, в украинской поговорке, что “на Бога уповай, но сам…” Но и сам должен что-то делать, — говорит он.

Для будущей победы, кроме успехов на фронте и постоянной помощи наших партнеров, нужно усиливать дипломатический и культурный фронт и обязательно ослаблять российскую пропаганду.

Ведь ныне кремлевские месседжи, прежде всего, направлены на европейских обывателей. Им российская пропаганда пытается сказать о неизбежном подорожании цен, поднятии налогов, проблемах с энергоносителями. Украина должна постоянно объяснять и напоминать миру, что мы стоим того, чтобы нам помогать.

– Украинцы платят кровью. Европейцы могут платить чем-нибудь другим, не таким, скажем. Не столь высокой ценой: одним, двумя градусами температуры в квартире. Это не столь высокая цена. Но Украина стоит этого. Потому что у нас идет борьба не между Украиной и Россией. У нас идет борьба за контуры будущего мира. У нас идет борьба между миром авторитаризма и миром демократии.

Если Украина, не дай Бог, проиграет. А я исключаю такую ​​возможность. Это поражение неизбежно достигнет и этого обывателя немецкого, и обывателя американского. Он заплатит гораздо большую цену. Нам нужно этот месседж доносить, – подытожил Ярослав Грицак.