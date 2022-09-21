В центре Днепра появилась улица Степана Бандеры – городской голова

Сентябрь, 21 в 13:53

В рамках декоммунизации и дерусификации в Днепре появилась улица имени лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Об этом в социальных сетях сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

— Одна из центральных улиц Днепра, улица Шмидта, стала сегодня улицой Степана Бандеры. Теперь уже навсегда. Еще в свою первую каденцию я обещал увековечить в Днепре память Степана Андреевича. Не будем спорить в комментариях о целесообразности этого переименования. Скажу только одно. Перечитайте 100 раз лозунг украинских националистов: Воля народам! Воля человеку! И потом снова 100 раз. Прочтите и осознайте. Наверное, за всю историю человечества ни разу смысл существования свободных людей не был сформулирован так коротко и емко, — написал Филатов.

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Мэр Днепра отметил, что это сообщение он намеренно написал на русском языке, чтобы у “всех произошел разрыв шаблона, особенно у тех, кто сидит на болотах и ​​воет от бессилия, злобы и непонимания, почему русскоязычный в основном Днепр стал форпостом независимости Украины”.

Улица Шмидта – одна из центральных улиц Днепра. До 1934 года эта улица называлась Гимнастическая.