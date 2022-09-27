Двигаются на небольшой высоте: иранские дроны-камикадзе доступны для поражения ВСУ

Сентябрь, 27 в 16:21

Иранские беспилотники-камикадзе Shahed-136 двигаются на небольшой высоте, что позволяет ВСУ их сбивать.

Об этом в эфире FreeДом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Беспилотник сильно гудит, его сравнивают с мопедом, мотоциклом этот звук. Боевая часть его составляет 40 кг, это фактически как артиллерийский снаряд небольшого калибра. Но тут речь о том, что он бьет точно более-менее, и штука неприятная, поэтому нужно ее сбивать. Движется со скоростью 120 км/ч, на не очень большой высоте, поэтому доступен для поражения всеми средствами, — говорит спикер.

Также он отметил, что рост динамики уничтожения беспилотников является вопросом времени, ведь ВСУ должны научиться работать с этой целью.

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— Вчера Воздушные силы сбили четыре БПЛА, которые были направлены. Вчера около 10 вечера три из трех. Такой же результат повторили сегодня с утра моряки — ПВО ВМС уничтожила три из трех Shahed-136 в Николаевской области. Думаю, далее уровень будет расти, — сказал Игнат.

Кроме того, он отметил, что беспилотник массой 200 кг вряд ли сможет преодолеть заявленные 2 500 км.

— Да, речь идет о сотнях километров. И, скорее всего, нет такой потребности на такую дальность отправлять эти БПЛ. Поэтому они и завезены ближе к нашей территории, это может быть и оккупированная Херсонская область и Крым, — заявил Игнат.

Фото: Wikipedia