Чи можуть іранські дрони-камікадзе вдарити по Заходу України – пояснення ЗСУ

Вересень, 28 в 14:26

Безпілотники-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва можуть вдарити по містах на Заході України з території Білорусі, однак це не найстрашніша зброя, яку ворог використовував проти мирних жителів, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Іранські дрони-камікадзе можуть пролетіти сотні кілометрів. Є велика імовірність, що Захід України теж може опинитися під ударом. Але великого ажіотажу з цього робити не варто, бо ворог застосовував і страшнішу зброю – авіаційні бомби та ракети, які запускають щодня, так само і високоточну зброю, – звернув увагу Ігнат.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ, наразі українські захисники вивчають різноманітні методи протидії іранським безпілотникам, які останнім часом атакують Одеську область та Південь України.

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Зокрема, вперше бійці Збройних сил України збили дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва неподалік від Куп’янська.

Джерело: Говорить Великий Львів