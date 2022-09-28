ВСУ делают ставку на качество: планируют ли в Украине дополнительную мобилизацию

Сентябрь, 28 в 13:47

Так называемая частичная мобилизация на территории России едва ли не сразу стала очередной волной принудительного призыва мужчин для ведения полномасштабной войны против Украины, независимого от возраста, опыта и состояния здоровья граждан. Официальная позиция Кремля – пополнить живую силу на 300 тыс. человек, а самая вероятная – мобилизовать около 1 млн человек, которые РФ планирует использовать как “пушечное мясо”.

Учитывая эти действия Российской Федерации, есть ли необходимость у ВСУ еще привлекать солдат и начинать новую волну мобилизации в Украине для борьбы с агрессией Кремля? Факты ICTV собрали все, что известно.

Россиянки плачут

После объявления Путиным частичной мобилизации в России мужчинам дали час, чтобы собрать вещи и явиться на призывные пункты. Россиянки плачут, потому что им приходится отправлять на смерть своих мужей и сыновей в войне Путина против Украины, считают журналисты The Guardian.

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— Несмотря на уверения, что Россия будет искать мужчин, недавно служивших в армии и имеющих опыт боевых действий, активисты указали на ряд случаев, когда призывали мужчин старше 50 лет. Шойгу сказал, что Россия будет нацелена на 300 тыс. призывников, в основном имеющих недавний военный опыт. Но реальная цифра в указе, подписанном Путиным, секретная. Некоторые считают, что она может быть намного выше, — говорится в материале.

По данным издания, анонимный источник в администрации президента РФ заявил, что Путин стремится призвать в армию более 1 млн человек, однако пока не было других официальных подтверждений. Но видео и неофициальная информация со всей России свидетельствуют, что количество мобилизованных даже из небольших городов может быть гораздо больше.

The Guardian утверждает, что в Бурятии активисты не понимают, почему местные чиновники так агрессивно набирают кадры. В частности, студенты российских университетов получают уведомление о призыве во время учебы.

Умирать за болезненные идеи Путина?

Огромное количество россиян могут забрать в армию без объяснений, заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эксклюзивном интервью программе Факты недели на ICTV. По его мнению, Кремль хочет отправить миллионы граждан РФ умирать за болезненные идеи диктатора Владимира Путина.

– Они планируют продолжать широкомасштабную военную кампанию. Им нужно большее количество военных. Проблема в том, что переварить такое количество ВС России сейчас не удастся. У них нет на это организационных способностей – это будет растянуто во времени, – считает Загороднюк.

Он убежден, что Россия имеет возможность поддерживать военные действия годами, поэтому будет пытаться привлечь новые подразделения к государственным границам Украины.

– Эта проблема будет существовать столько, сколько будет существовать Путин у власти. Рассчитывать на то, что мы до Нового года там все закроем, невозможно. И они также готовятся к долгой кампании, — предупредил бывший министр обороны Украины.

Нужны ли Украине новые силы

Срочной потребности в дополнительной волне мобилизации в Украине для борьбы с российской армией пока нет, однако следует следить за дальнейшими событиями на фронте. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украина имеет резервы, сформированные через систему территориальной обороны.

– Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны. Будем активно использовать эти резервы. Сегодня у нас нет необходимости объявлять дополнительную мобилизацию. Мы готовы к большему количеству российских военных, – убежден Подоляк.

Несмотря на все обстоятельства, государство не собирается привлекать на фронт украинских защитников, не прошедших соответствующую подготовку. ВСУ делают ставку на качество и не намерены повторять российский подход (привлекать большое количество неподготовленного резерва), заверил советник руководителя Офиса президента.

Новая волна мобилизации в Украине вероятна, но это зависит только от событий на линии огня и эффективности дополнительных сил российской армии. По словам Подоляка, Украина следит за процессом мобилизации в России и количеством привлеченного “пушечного мяса” — от этих факторов будут зависеть дальнейшие действия ВСУ.