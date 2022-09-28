ЗСУ роблять ставку на якість: чи планують в Україні додаткову мобілізацію

Вересень, 28 в 13:47

Так звана часткова мобілізація на території Росії ледь не одразу стала черговою хвилею примусового призову чоловіків для ведення повномасштабної війни проти України, незалежного від віку, досвіду та стану здоров’я громадян. Офіційна позиція Кремля – поповнити живу силу на 300 тис. осіб, а найімовірніша – мобілізувати близько 1 млн людей, які РФ планує використати як “гарматне м’ясо”.

З огляду на зазначені дії Російської Федерації, чи є потреба у ЗСУ ще залучати солдатів та розпочинати нову хвилю мобілізації в Україні для боротьби з агресією Кремля? Факти ICTV зібрали все, що відомо.

Росіянки плачуть

Після оголошення Путіним часткової мобілізації у Росії, чоловікам дали годину, щоб зібрати речі та з’явитися на призовні пункти. Росіянки плачуть, тому що їм доводиться відправляти на смерть своїх чоловіків і синів у війні Путіна проти України, вважають журналісти The Guardian.

Зараз дивляться

– Попри запевнення, що Росія шукатиме чоловіків, які нещодавно служили в армії та мають досвід бойових дій, активісти вказали на низку випадків, коли призвали чоловіків віком понад 50 років. Шойгу сказав, що Росія буде націлена на 300 тис. призовників, переважно тих, хто має нещодавній військовий досвід. Але реальна цифра в указі, підписаному Путіним, секретна. Дехто вважає, що вона може бути набагато вищою, – йдеться у матеріалі.

За даними видання, анонімне джерело в адміністрації президента РФ заявило, що Путін прагне призвати в армію понад 1 млн людей, однак поки що офіційних підтверджень не було. Але відео та неофіційні повідомлення з усієї Росії свідчать, що кількість мобілізованих навіть з невеликих міст може бути набагато більшою.

The Guardian стверджує, що в Бурятії активісти не розуміють, чому місцеві чиновники так агресивно набирають кадри. Зокрема, студенти російських університетів отримують повідомлення про призов під час навчання.

Помиратимуть за хворобливі ідеї Путіна?

Величезну кількість росіян можуть забрати в армію без пояснень, заявив колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк в ексклюзивному інтерв’ю програмі Факти тижня на ICTV. На його думку, Кремль хоче відправити на війну мільйони громадян РФ, які помиратимуть за хворобливі ідеї диктатора Володимира Путіна.

– Вони планують продовжувати широкомасштабну військову кампанію. Їм потрібна більша кількість військових. Проблема в тому, що переварити таку кількість ЗС Росії зараз не вдасться. У них немає на це організаційних спроможностей – це буде розтягнуто в часі, – вважає Загороднюк.

Він переконаний, що Росія має можливість підтримувати військові дії роками, тому намагатиметься залучити нові підрозділи біля державних кордонів України.

– Ця проблема існуватиме стільки, скільки існуватиме Путін при владі. Розраховувати на те, що ми якось до Нового року там все закриємо, неможливо. І вони так само готуються до довгої кампанії, – попередив колишній міністр оборони України.

Чи потрібні Україні нові сили

Термінової потреби у додатковій хвилі мобілізації в Україні для боротьби з російською армією поки що немає, проте потрібно стежити за подальшими подіями на фронті. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Україна вже має резерви, сформувавши їх через систему територіальної оборони.

– Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони. Активно використовуватимемо ці резерви. Сьогодні ми не маємо потреби оголошувати додаткову мобілізацію. Ми готові до більшої кількості російських військових, – переконаний Подоляк.

Попри будь-які обставини, держава не має наміру залучати на фронт українських захисників, які не пройшли відповідної підготовки. ЗСУ роблять ставку на якість та не збираються повторювати російський підхід (залучати велику кількість непідготовленого резерву), запевнив радник керівника Офісу президента.

Нова хвиля мобілізації в Україні ймовірна, проте це залежить лише від подій на лінії вогню та ефективності додаткових сил російської армії. За словами Подоляка, Україна стежить за процесом мобілізації у Росії та кількістю залученого “гарматного м’яса” – від цих факторів залежатимуть подальші дії ЗСУ.