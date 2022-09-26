Мир этим не запугать: Загороднюк о мобилизации в России и ядерном шантаже Путина

Сентябрь, 26 в 19:22

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эксклюзивном интервью программе Факти тижня на ICTV рассказал о мобилизации в России, судьбе “референдумов” на временно оккупированных территориях Украины и ядерном шантаже президента РФ Владимира Путина.

Что значит объявление мобилизации в России

Сейчас смотрят

По словам Загороднюка, мобилизация по-русски значит то, что они сейчас на войну могут забрать любого гражданского человека, до этого служившего в армии. Огромное количество россиян могут забрать в армию без объяснений.

— То есть выслать повестку, забрать на медосмотр и, собственно говоря, отправить на войну умирать за болезненные идеи Путина. Вот и все. Сколько это будет людей – никто не знает. А это, скорее всего, они будут выяснять уже по ходу.

Армия РФ, скорее всего, будет формировать дополнительные подразделения на замену выбывшим. Ведь они уже расформировали многие подразделения и бригады из-за больших потерь в Украине.

По словам экс-министра обороны, большинство мобилизуемых россиян — это бывшие призывники. У них нет подготовки, поэтому всех нужно будет готовить заново. То есть качество войска будет невысоким. Российское руководство, вероятно, будет делать ставку на количество, поэтому будет бросать на фронт все больше и больше людей.

Загороднюк убеждает, что РФ удастся собрать 300 тыс. мобилизованных. Но неизвестно, сколько времени оккупанты потратят, чтобы собрать такое количество. Кроме того, это войско вряд ли будет мотивировано, особенно когда они приедут на войну и увидят, что происходит на самом деле.

Также РФ нужно будет одеть и снарядить 300 тыс. военных. Но сможет ли она это сделать, если они уже достают со складов старую технику? В короткое время — точно нет. Тем более, что сейчас будет зимний период, а у них нет такого большого количества одежды.

К чему готовиться Украине

Недавно появилась информация о засекреченном седьмом пункте указа Путина о мобилизации, который позволяет призвать миллион людей.

– Там действительно может быть большее количество, это правда. Они планируют продолжать широкомасштабную военную кампанию, им нужно большее количество военнослужащих. Проблема в том, что переварить вот такое количество Вооруженным силам России пока не удастся. То есть у них нет на это организационных возможностей. Это будет растянуто во времени.

Он подчеркнул, что это говорит о том, что Россия сможет поддерживать военные действия годами.

Оккупанты будут пытаться выстраивать новые подразделения на границе с Украиной. Эта проблема будет существовать столько, сколько будет существовать Путин при власти.

— Поэтому рассчитывать на то, что мы до нового года там все закроем, невозможно. И они также готовятся к долгой кампании.

На вопрос, нужно ли в Украине объявлять новую волну мобилизации, Загороднюк ответил, что сейчас хватает существующей численности ВСУ.

Что следует ожидать от “референдумов” и ядерного шантажа Путина

Экс-министр говорит, что россияне могут затянуть проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины. Или же провести “референдумы”, а затем не собирать Госдуму или не вносить изменения в конституцию.

— Будут тянуть эту историю, чтобы раскрутить западных политиков на переговоры. То есть они будут говорить, смотрите, такой у нас план действий. И, конечно, некоторые западные политики будут нервничать по этому вопросу. Кричать, что это эскалация, потенциальная ядерная эскалация. И пробовать вести переговоры.

Именно это необходимо России, ведь ей нужно время на восстановление сил, чтобы продолжить войну в Украине.

Путин пытается запугать мировое сообщество и начать переговорный процесс с помощью ядерного шантажа. С этими вещами играть нельзя, а играет с ними исключительно президент РФ.

Но это далеко не первый раз, когда он на это намекает. Впервые Путин намекнул о ядерной войне буквально за пару дней до начала полномасштабного вторжения. Затем он сделал это на третий день после начала войны, когда перевел в особый режим стратегические силы сдерживания.

Важно то, аннексируют ли они территорию. Конечно, псевдореферендумы не будут иметь никакого отношения к настоящим. Скорее всего, бюллетени будут изготовлены и подписаны где-нибудь в Москве. В РФ объявят, что все готово, но никто в мире не будет рассматривать это серьезно.

Далее они должны объявить эти территории “частью РФ”. Это уже означает, что по доктрине ядерного сдерживания, которую они подписали в 20-м году, они могут “защищаться от посягательств”. А мы точно будем возвращать наши территории.

Россияне пытаются сейчас этим сценарием пугать весь мир. Но действительно вопрос в том, что мир нельзя этим испугать. Мир понимает, что если это позволить, то мировой порядок развалится навсегда. Союзники понимают этот риск.

Фото: скриншот с видео