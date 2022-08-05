Август, 05 в 13:43

Сооружение многоквартирных домов для внутренних переселенцев будет длиться всего пять-шесть месяцев. Жилье будет комфортным и “относительно недорогим”: будет стоить около $700 за квадратный метр в меблированной квартире.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко во время встречи с послами Германии, Чехии и Японии.

Строительство жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) является одним из проектов в рамках Fast Recovery plan (плана быстрого восстановления инфраструктуры Украины).

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Многоквартирные дома, жилье в которых будут предоставлять ВПЛ, появятся в 16 относительно безопасных регионах нашего государства.

– Это строительство в относительно безопасных областях Украины: Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой и т.д. Всего 16 регионов. То есть строительство не только модульных, но и многоквартирных домов для людей, переехавших с временно оккупированных территорий, – подчеркнул Тимошенко.

По его словам, это должно быть комфортное жилье, вблизи которого будут расположены школы, парковки и другая инфраструктура. Для строительства уже выбрали площадки с подведенными коммуникациями, поэтому реализация проекта может начаться в ближайшее время.

Тимошенко уточнил, что внутренние переселенцы смогут проживать в специально построенных квартирах до деоккупации их родных регионов.

– Когда они вернутся в свои собственные дома, эти помещения будут передавать украинским военным, правоохранителям и медикам, нуждающимся в жилье, – отметил Тимошенко.

В ходе встречи он представил послам план послевоенного восстановления Украины и призвал их государства присоединиться к его реализации.

Следует отметить, что в рамках проекта Жилищные помещения для ВПЛ уже отобраны 300 украинцев (внутренние переселенцы) для получения льготных кредитов для ипотеки под 3%. Они получили возможность приобрести жилье в кредит сроком до 20 лет.