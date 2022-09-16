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Факты / Україна / Общество

Льготную ипотеку в Дії запустят в октябре: кто сможет купить жилье под 3% годовых

Валентина Чорна, редактор ленты
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

В октябре 2022 года стартует программа льготного ипотечного кредитования.

Купить жилье под 3% годовых смогут украинские военнослужащие, правоохранители, педагоги, медики и ученые.

Об этом во время заседания правительства в пятницу, 16 сентября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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— Начальный взнос 20% и срок ипотеки до 20 лет позволяет всем, кто защищает, лечит и учит Украину получить свое жилье. Сегодня правительство принимает еще два постановления, которые, собственно, позволят запустить программу согласно обновленным правилам, — сказал он.

Подать заявку на ипотеку можно будет в приложении Дія. По словам Шмыгаля, сейчас услуга находится в процессе разработки, но все будет удобно и просто.

– Заполняете заявку, выбираете жилье, получаете ответ банков, заключаете договор на покупку жилья и договор на ипотеку. Благодаря программе доступной ипотеки мы хотим обеспечить сотни тысяч украинцев своим комфортным жильем. Одновременно эта программа должна стать одним из драйверов обновления нашей экономики и восстановления нашего государства, — добавил премьер-министр.

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