Жовтень, 03 в 15:35

В Україні запустили в тестовому режимі нову державну програму кредитування єОселя, яка передбачає надання доступних кредитів під 3% чи 7% річних.

Як поінформували в пресслужбі Міністерства економіки України, повноцінний запуск програми запланований на другу половину жовтня.

Наразі відбувається її технічне доопрацювання, щоб послуга стала доступна в застосунку Дія. Тож уже в жовтні подати заявку на кредитування стане можливим лише в декілька кліків.

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Наразі до програми приєдналися п’ять банків –Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Скай банк і банк Глобус, які готові видавати перші пільгові кредити.

У рамках програми українці зможуть придбати житло в кредит під 3% чи 7% річних. Мінімальний початковий внесок становить 20%, а термін погашення кредиту – до 20 років.

– Однією з головних переваг програми єОселя є те, що процентна ставка буде залишатися фіксованою протягом усього кредитного періоду, – наголосили в міністерстві.

У 2022 році буде реалізований перший етап програми, в рамках якого пільгові кредити під 3% річних зможуть отримати такі категорії працюючих українців:

• кадрові військовослужбовці та правоохоронці;

• медики;

• працівники освіти;

• науковці.

А вже з початку 2023 року запустять другий етап. Отримати кредит під 7% річних зможуть всі, хто: є громадянином України віком від 18 до 70 років; є платоспроможним; володіє нерухомістю менше 52,5 кв. м (+ 21 кв. м на кожного іншого члена сім’ї); не перебуває під санкціями; не бере участі в інших таких державних програмах.

Ще на початку серпня в Кабінеті міністрів анонсували запуск з 1 жовтня програми доступної іпотеки. Подати заявку на іпотеку можна буде у додатку Дія.

В уряді очікують, що ця програма стане одним із драйверів відновлення економіки України та нашої держави.