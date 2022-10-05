Протидія новим видам озброєння: Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

Жовтень, 05 в 12:30

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого розглянули питання протидії новим видам озброєння, яке використовує російська армія.

На засіданні обговорили інформацію від розвідки, штабу ЗСУ та командувачів військ оперативних напрямків щодо обстановки на фронті, питання стабілізації ситуації у щойно деокупованих районах, розглянули плани для подальшого звільнення українських територій.

Під час засідання проаналізували актуальні потреби сил оборони в матеріально-технічному забезпеченні та перебіг підготовки військ до зимового періоду, повідомляє Офіс президента.

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У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів, керівник ОП Андрій Єрмак, його заступник Роман Машовець та секретар РНБО Олексій Данілов.